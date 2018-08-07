Genç girişimciye tesis teşviği

Murat Gülderen

Posta Gazetesi Ekonomi Servisi

Popo kaldıran külot, 30 gramlık terletmeyen ve göğüsleri büyük gösteren sütyen, erkekler için göbek korsesi gibi inovatif ürünleriyle öne çıkan Yeniİnci, bu alanda çalışmak isteyen ancak sermayesi olmayan girişimcilere teşvik verme kararı aldı. Yeni İnci Yönetim Kurulu Üyesi Furkan Atakan, iç çamaşırı üretiminde büyük ölçüde kalifiye elaman açığı olduğunu belirterek “Hem girişimciyi desteklemek hem de sektöre yeni insanlar kazandırmak adına, işi bilen ancak kendisine tesis kuracak sermayesi olmayan kişilere teşvik veriyoruz. Bu kişilerin tesis kuracakları yerleri tutup, makinelerini biz alıyoruz. Belli bir noktaya geldiklerinde de geri ödeme yapmaya başlıyorlar. İş kaygısı taşımadan Yeni İnci markasına çalışıyor, aynı zamanda da kendi işlerini kurmuş oluyorlar” dedi.

YAŞ SINIRI YOK

Verilecek teşvik öncesinde girişimciyle bir sözleşme yaptıklarını kaydeden Furkan Atakan şöyle devam etti: “Yaş sınırlamamız yok. Zaten bu yatırımı yapacak olan insanlar genç oluyor. 30 ile 40 yaş aralığında yatırımcılar geliyor. İşletmeyi yaşı ilerlediğinde emeklilik dönemine geldiğinde herhangi bir yakınına da devredebiliyorlar.”

KAR PAYI İSTEMİYORUZ

Teşvik verdikleri işletmeden herhangi bir kar payı talep etmediklerine de vurgu yapan Atakan şu bilgileri verdi: “İşçilik rakamı üzerinde anlaşıyoruz. Geri ödeme altı ay ile bir yıl itibari ile başlayabiliyor. Örneğin 24 ya da 36 ayda ödeme yapılabiliyor. Biz onlara bankalarda olduğu gibi bir faiz oranı uygulamıyoruz. Yatırımcılarımızı destekliyoruz. Herhangi bir banka kredisi kullanmalarına ihtiyaç kalmıyor.”

DEPOZİTO BİZDEN

İşletmenin yerini tutma aşamasından itibaren girişimciyle birlikte hareket ettiklerini ifade eden Furkan Atakan “Dükkan alternatiflerini birlikte değerlendirip karar veriyoruz. Örneğin iki aylık depozito isteniyor. Depozitosunu ve ilk kirasını yatırıyoruz. Dükkanın içinde tadilat yapılması gerekiyorsa önce onları yaptırıyoruz. Daha sonra makinelerini alıyoruz. Tekstilin diğer ekipmanlarını tamamlıyoruz. Bunların hepsine ortak karar veriyoruz. Satın alma aşamasında onlar da biz de fiyat alıyoruz. Ama kararı yatırımcı veriyor” diye konuştu. Furkan Atakan bu yatırımın bedelinin ortalama 100-150 bin arasında değiştiğini de belirterek “Başlangıç olarak 20-30 arası çalışan ve 40-50 arası makine ile atölye kuruluyor. Birden fazla atölye için destek verdiğimiz durumlar da oldu. Yönetilebilirse iki atölye de kurulabilir” dedi.

8 MİLYARLIK PAZAR

Yıllık 3 milyon 500 bin adet üretim kapasiteleri olduklarını da anlatan Atakan “Bunun yüzde 60'ı iç piyasada satılıyor, yüzde 40'ı ise 25 ülkeye ihraç ediliyor. İki fabrikamız dışında İstanbul’da yedi adet daha üretim tesisimiz var. Toplamda 25 bin metrekare alanda üretim yapıyoruz ve buralarda 500 kişi çalışıyor. Popo kaldıran külot, -normal sütyenler 85 gramken- 30 gram ağırlığındaki hafif sütyenler, 75-90 beden arasında dört farklı cup, 95 ve 100 beden sütyenler, erkek korsesi fit boxer, protezsütyen ve meme, popo kaldıran ya da kalçayı büyük gösteren külot, ilk büyük beden ürünler, göğsü büyük gösteren sütyen, erkekler için göbek korsesi fark yaratan ürünlerimiz ve yeniliklerimiz arasında oldu” sözlerinde bulundu. İç çamaşırında Türkiye’nin 1 milyar dolarlık pazara sahip olduğunun da altını çizen Furkan Atakan, Türkiye bu alanda dünyada dördüncü üretici. Pazarın toplam büyüklüğü 8-10 milyar dolar” dedi.