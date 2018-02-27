Genç kadın evini ateşe verdi

Oğuz Ekici

Merkez Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde E.T (18), ailesinin evde bulunmadığı bir sırada evini yanıcı maddeyle ateşe verdi.Kısa sürede büyüyen yangın, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.Dış kapının kilitli olması nedeniyle yan evin duvarından eve giren ekipler, dumandan etkilenen E.T'yi evden çıkardı. Ailevi sorunları olduğu ileri sürülen ve ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan E.T, tedavi altına alındı.