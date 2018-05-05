Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!

İstanbul'da Cansu Cilay'ı takip edip evine giren hırsızların, değerli eşyaların yanı sıra Cilay'ın iç çamaşırlarını ve fotoğraflarını da çaldıkları ortaya çıktı.

05 Mayıs 2018, Cumartesi 09:33
Genç kadını takip edip iç çamaşırlarını çaldılar!
İstanbul'da yaşayan 22 yaşındaki Cansu Cilay, saat 12:00'de evden çıktı ancak geri döndüğünde şoke oldu. Evinde dağıtılmamış dolap, çekmece kalmamıştı.
 

KESİCİ ALETLERLE GİRDİLER




Show Ana Haber'de yer alan habere göre; Hırsızlar, genç kadının evinin önünde önce keşif yaptı sonra kesici aletlerle eve girdi. Komşular, evin etrafında dolaşan kişilerden şüphelenip kamera kaydına başladı.

Hırsızların, köpekleri de uyuttuğu ortaya çıktı. Genç kadını dehşete düşüren ise iç çamaşırlarının ve fotoğraflarının çalınması oldu.


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