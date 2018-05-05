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Genç kızı kurtarmak isterken ırmakta kayboldu

Antalya’da, Manavgat Irmağı’na düşen Ezgi Çiçek’i (22) kurtarmak isteyen Cihan Toplar (25), girdaba kapılarak ırmakta kayboldu

05 Mayıs 2018, Cumartesi 01:01
Genç kızı kurtarmak isterken ırmakta kayboldu
Olay saat 18.00 sıralarında, Manavgat Irmağı’nda meydana geldi. Manavgat Irmağı kenarında yürüyen Ezgi Çiçek, bir anda dengesini kaybederek suya düştü. Genç kızın suya düştüğünü gören yakındaki kafede çalışan Cihan Toplar, Çiçek’i kurtarmak için ırmağa atladı.

Ezgi Çiçek’e ulaşan Cihan Toplar, kıyıya doğru yüzdüğü sırada ırmakta oluşan girdaba kapılarak kayboldu. Akıntıya kapılan Ezgi Çiçek ise suya düştüğü noktadan yaklaşık 100 metre aşağıda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

GENÇ KIZIN HAYATİ TEHLİKESİ YOK


Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Ezgi Çiçek, ambulansla götürüldüğü Manavgat Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. Ezgi Çiçek’in hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.


ÇALIŞMALAR DEVAM EDECEK


Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ise uzun süre ırmakta Cihan Toplar’ı aradı. Çevredeki vatandaşlar ise ırmak üzerindeki köprüye çıkarak arama kurtarma çalışmalarını izledi. Pek çok kişi bu anları cep telefonlarıyla görüntüledi, sosyal medya hesaplarından canlı yayın yaptı.

Ekipler, havanın kararmasıyla arama kurtarma çalışmalarını yarın sabah devam etmek üzere sonlandırdı.

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA)


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