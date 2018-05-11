Genç kızın cep telefonunu çalan yankesiciyi ayakkabısı ele verdi
Adana'da alışverişe çıkan İ.K.'nin (17) cep telefonunu yankesicilik yöntemiyle çalan Fatih Çelik'i (28), giydiği büyük numara ayakkabısı ele verdi.
Olay yerine gelen Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, incelediği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin cep telefonunu aldıktan sonra sekerek kaçtığını fark etti. Civarda araştırma yapan ekipler, yolda yine sererek yürüyen Fatih Çelik'i yakaladı. Emniyet'e götürülen zanlı, sorgusunda suçunu itiraf etti. Çaldığı telefonu 300 liraya tanımadığı birine sattığını, uyuşturucu bağımlısı olduğunu, giydiği ayakkabının numarası büyük olduğu için sektiğini söyledi.
Mahkemeye çıkarılan Çelik, tutuklandı.