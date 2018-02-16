Genç kızın müthiş formülü! Yeşil çay ve bal ile yüzündeki kistik aknelerden kurtuldu! Kistik akne nedir, tedavisi?

KİSTİK AKNE TEDAVİSİ

KİSTİK AKNE NEDİR?

Can Hakman

ve tedavisi günümüzün en büyük sorunlarından biri. Şimdi dünya pahalı cilt ürünleri ve vitaminler yerineveile yüzündekilerden kurtulan kızı konuşuyor.’de yaşayan Hilda Paz’da paylaştığı fotoğrafla bir anda tüm kullanıcıların ilgi odağı oldu.17 yaşındaki Paz’ın paylaştığı yüzünün akneli hali ve şimdiki hali deyim yerindeyse’ı salladı.Yüzlerce insan genç kıza bunu nasıl başardığını sordu.Popülerliği iyice artan Hilda Paz, Allure’ye verdiği röportajda tedaviye 2017’nin nisan ayında başladığını açıklayarak şöyle devam etti:“Bir yaz günü halamı ziyaret ettim ve onun önerisi üzerine yeşil çay içmeye başladım. Daha sonra yeşil çayı balla karıştırarak haftada 3 kez içmeyi alışkanlık edindim.Aynı zamanda çay yaprakları ve balla günde en az 30 dakika suratıma yüz maskesi uyguladım. Bu süre bazen 2 saate kadar çıkıyordu.Hilda bu uygulamayı akneleri kaybolmaya başladıktan sonra haftada üçten bire düşürdüğünü de sözlerine ekliyor.Hilda’nın yönteminin bilimsel bir dayanağı yok ama güzel bir çayın yanınıza kar kalacağı düşünülürse denemeye değer.gençlerde yetişkinlik dönemine girerken deri üzerinde yangınlı sivilceler oluşturması durumunda kendini gösteren yağ bezlerine denir. Birçok yetişkinliğe girecek olan gençlerde görülebilen bir durum olup yağlı ciltlerde daha yoğun yaşanan bir geçiş dönemi sorunudur. Kistik akne ise özellikle yağlı ciltlerde hormon bozukluğu olan kişilerde beslenmesine dikkat etmeyen kişilerde ortaya çıkan bir sağlık sorunudur. Özellikle bir çok kişide sırt ve yüz bölgesinde kistik akne olguları görülmektedir. İltihapla beraber görünen kistik akne cilt yüzeyinde siyah ve beyaz noktalar şeklinde gözle görülebilir haldedir. Belirttiğimiz bu kistik akne, akneler içerisinde sadece bir çeşididir. Kistik akneler cilt de hoş olmayan görüntüler çıkardığından dolayı bu aknelerin kistik akne olup olmadığının mutlaka doktor tarafından belirlenmesi gerekir.Kistik aknelerde tedavi süreçlerinde hiçbir şekilde solüsyon ve krem kullanılmamalıdır. Bunun yerine daha çok ağız yoluyla alınan A vitamin türünde ilaçlar kullanılmalıdır. Kistik akne tedavilerinde doktor tarafında verilen toniklerin kullanımı ve uygulanması bu tür aknelerin iz bırakmadan iyileştirilmesinde çok önemlidir