Genç kızların hayatını kaybettiği kazada otomobil sürücüsü tutuklandı
Kahramanmaraş’ta 5 gün önce meydana gelen trafik kazasında 3 genç kızın ölümüne neden olan otomobil sürücü tutuklandı.
19 Mayıs Cumartesi günü Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda Muhammet Tanırlı (20) yönetimindeki 46 N 2413 plakalı otomobilin aynı yönde önünde giden B.Ç'nin kullandığı 27 BDF 24 plakalı tıra arkadan çarpması sonucu Nesibe Tepe (19), Seda Özbulutlu (16) ile Melisa Gül (18) hayatını kaybetti.
Kazayı yaralı atlatan otomobil sürücüsü Muhammet Tanırlı ve Serkan Tecirli (19) hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Onikişubat İlçe Jandarma Komutanlığı, Kavlaklı Jandarma Karakol Komutanlığınca yürütülmekte olan soruşturma kapsamında otomobil sürücüsü Muhammet Tanırlı tutuklanarak cezaevine konuldu. TIR sürücüsü B.Ç. serbest bırakıldı.