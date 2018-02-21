Genç manken mekik çekerken felç oldu!

Spor meraklısı model Marcelle Mancuso, gittiği spor salonunda sakatlandı. 23 yaşındaki genç kadın bir sistemin üzerinde mekik çekerken düştü ve omurgasını çatlattı

Genç manken mekik çekerken felç oldu!
23 yaşındaki Brezilyalı model Marcelle Mancuso, karın kaslarını güçlendirmek ve bel bölgesindeki yağları eritmek için, benç üzerinde mekik çekerken yere düştü. Boynunun üzerine düşen genç kadının omurgası çatladı.

Kazanın ardından hastaneye kaldırılan genç model, ameliyata alındı ve omurgasına altı çivi ve bir titanyum plaka takıldı. Başarılı geçen operasyona rağmen doktorlar sporu çok seven kadına üzücü bir haber verdi: Genç kadın hayatının sonuna yürüyememe ihtimali vardı.


 

6 AYDA BÜYÜK GELİŞME KAYDETTİ


Fakat aylar boyunca fizyoterapi yapan ve sağlığına tekrar kavuşmak için mücadele eden genç kadının sağlık durumu düzeldi. Genç kadın özel bir sistemle spor yapmaya devam ettiğini söylerken, kaza anını İngiliz basınına anlattı. Marcuso, “Bir ipe bağlı olarak benç üzerinde karın kaslarımı geliştirmek için çalışıyordum. Bir anda ip koptu ve antrenörüm de beni tutamadı. Yere düştüm ve yerde hareket edemediğimi fark ettim” dedi.

Marcuso, fizyoterapi sırasında çok yorulduğunu ama sağlığına kavuşmak için inat ettiğini dile getirirken sakatlandıktan sonraki 6 ay içerisinde büyük gelişme kaydettiğini söyleyerek, “Artık spor yapabiliyorum” dedi.


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