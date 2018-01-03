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Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı

19 yaşındaki model Giselle, eskort sitesine verdiği ilanla 3.9 milyon dolara bekaretini sattı

Genç model bekaretini 3.9 milyon dolara sattı
Giselle isimli genç model, eskort sitesi aracılığıyla bekaretini satışa çıkardı. Giselle, hayatında hiçbir şeyi bu kadar fazla istemediğini söyledi ve bekâreti için 3.9 milyon dolar ödemeyi kabul eden Abu Dabili milyoner iş adamıyla telefonda görüştüğünü ifade etti.



Giselle’in bekareti için teklif verenler arasında Rus bir politikacının da bulunduğu aktarıldı. Genç model, bekaretinin bu kadar yüksek bir fiyata ulaşabileceğini tahmin etmediğini ve çok mutlu olduğunu söyledi.



'Cinderella Escort' adlı internet sitesinden bekaretini satan Giselle, kazandığı parayla dünyayı gezmeyi ve eğitimi için yatırım yapmayı planlıyor.

Cinderella Escort, 27 yaşındaki Alman Jan Zakobielski tarafından kurulmuştu.

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