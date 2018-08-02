Genç öğretmen kazada can verdi

Akşam saatlerinde Şarkikaraağaç-Beyşehir karayolunun Mustafa Tüzün yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen Osman Bülbül (68) yönetimindeki hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralılar daha sonra Şarkikaraağaç Dr. Sadettin Bilgiç Devlet Hastanesi’ne götürüldü.





Yaralılardan Mustafa Tüzün, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Osman Bülbül ise Isparta’ya sevk edildi. Mustafa Tüzün’ün Şırnak’ta din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olarak görev yaptığı belirtildi.



