Genç savcının cenazesi toprağa verildi

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde savcı olarak görev yapan ve geçen hafta Emel Yıldız ile Trabzon'da evlenen savcı İbrahim Yıldız, ikinci düğünü yapmak için memleketi Karabük'e geldi. Eşi ile gelecek Cumartesi akşamı kına, Pazar günü de Eskipazar ilçesi çarşı merkezinde bir salonda ikinci düğünlerini yapmayı planlayan İbrahim Yıldız, aynı adı taşıdığı dedesinin köydeki evine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki Akpınar mevkisine 4 yakını ile birlikte gitti.

AĞACA YILDIRIM DÜŞTÜ

Ceviz ağacının altındaki tankere su dolduran İbrahim Yıldız'ın, yakınlarıyla yağmurun dinmesi için altında beklediği ağaca yıldırım düştü. Olayda, savcı İbrahim Yıldız hayatını kaybetti, Semih Arıcı (24), Muhammed Enes Yıldız (11), Sevgi Yıldız (52) ve Aziz Yıldız (71) yaralandı.

'BENİ BIRAKIP NASIL GİTTİN'

Eskipazar Devlet Hastanesi morgundan alınan savcı İbrahim Yıldız'ın cenazesi, ilçe merkezindeki Yusufbey Camii'ne getirildi. Cenaze töreninde, dedesi İbrahim, kardeşi Fatih Yıldız ile amcaları ve teyze çocukları savcı İbrahim Yıldız'ın Türk bayrağına sarılı tabutunun başında taziyeleri kabul etti.

Yakınlarının desteğiyle oksijen tüpüyle camiye gelen KOAH hastası, işçi emeklisi baba Nuri Yılmaz ise oğlunun tabutunun yanındaki banka oturarak taziyeleri kabul etti. Baba Yıldız'ın tansiyonu sık sık sağlık ekipleri tarafından ölçüldü. Emel Yıldız, savcı eşinin tabutuna sarılıp "Beni nasıl bıraktın gittin" diyerek gözyaşı döktü.

Törende Karabük Valisi Kemal Çeber, aileye başsağlığı dileğini iletti. İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk'ün kıldırdığı cenaze namazına Karabük Valisi Kemal Çeber, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağaca, İl Jandarma Komutanı Önder Şevik, Eskipazar Kaymakamı Mehmet Yasin Erkan, Karabük Baro Başkanı Avukat Rıdvan Erdoğan, Eskipazar Kaymakamı Mustafa Yarkan, Yozgat Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, Alp Eren Yılmaz, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından savcı İbrahim Yıldız'ın cenazesi araca götürüldü. Emel Yıldız, eşinin tabutuna dokunmak isterken baygınlık geçirdi.

Savcı İbrahim Yıldız'ın cenazesi, ilçe mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.