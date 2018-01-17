Genç sporcu Alperen Atabay hayatını kaybetti

4 GÜNDÜR YAŞAM MÜDACELESİ VERİYORDU

Erdinç Şahin

'nda müsabaka sırasında başına aldığı darbe sonucu beyin kanaması geçiren ve kaldırıldığı hastanede yoğun bakım ünetesinde tedaviye alınan 18 yaşındaki4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti., 8 Ocak’ta Antalya'nın Kundu bölgesinde yapıldı. 14 Ocak'ta sona eren turnuvaya 60 ilden 1200 civarında sporcu katıldı.Turnuvaya, Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çamyuva'daki Alakuş Çamyuva Kick Boks Okulundan katılan Alperen Atabay, geçen cuma günü müsabaka sırasında başına aldığı darbeyle yere düştü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Alperen Atabay, ambulansla özel hastaneye götürüldü.Müsabaka sırasında aldığı darbe ile beyin kanaması geçiren ve boynunda zedelenme olduğu belirlenen Atabay ameliyata alındı. Ameliyattan sonra yoğun bakım ünitesine alınan genç sporcu, 4 gün süren yaşam mücadelesine yenik düştü.