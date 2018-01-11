Genç tekvandocular altın madalya için tatamiye çıktılar

Erdinç Şahin

Geçen ay yaşamını yitiren milli takım eski antrenörlerindenadının verildiğidevam ediyor. Sporcular, yaş gruplarına göre 10 kategoride madalya kazanma amacıyla tatamiye çıkacak.Şampiyonanın açılış seremonisinde konuşan, genç sporculara arkadaşlarını spora yönlendirmesi çağrısı yaptı. Sporculara kötü alışkanlıklara karşı sporun önemini anlatan Şahin, gençlere uluslararası şampiyonalarda madalya kazanmayı hedeflemeleri gerektiğini söyledi. Federasyon olarak 14 yıldır önemli başarılara imza attıklarını anlatan Şahin, "2017 yılında Türkiye Tekvando Federasyonu olarak büyük başarılara imza attık. 2018 yılında gençlerde önemli şampiyonalarımız var. Avrupa, dünya şampiyonası, gençlik olimpiyatları var. Gençlerimizle önemli başarılar kazanıp, bu şampiyonalarda madalya hedefliyoruz. Tecrübemizin artması için maçlar yapmanız lazım. Yenildiğinize üzülmeyin. Oynayacağınız maçlar size özgüven kazandıracaktır" dedi.14 Ocak'ta sona erecek şampiyonada başarılı olan sporcular, milli takım kampına katılma hakkı kazanacak.