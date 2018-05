Genç Türk tenor İtalya'da operayı meydanlara taşıyor

İŞLETME MEZUNU BİR OPERA SANATÇISI

Can Hakman

ile'nın işbirliğinde 2 sene önce başlatılan OperaCamion projesi, operayı şaşaalı salonlardan çıkarıp meydanlara indiriyor.OperaCamion projesi kapsamında Roma'nın kenar mahallelerine ve çevredeki kasabalara, kamyonla opera sahnesi taşınıyor. Operaya gidemeyenlerin ayağına operayı götüren bu mobil sahne, operanın "elitist" algısına zıt bir sahne ve kostüm tasarımıyla da mahallelilerin kendilerini yabancı hissetmemesini sağlamaya çalışıyor.Murat Can Güvem de bu proje kapsamında Sevil Berberi ve Don Giovanni operalarında Roma ve çevresindeki meydanlarda sahne aldı. Güvem'in Don Ottavio'yu canlandırdığı Don Giovanni prodüksüyonu, bugünlerde ise meydanlarda değil, Teatro dell'Opera'ya ait Teatro Nazionale salonunda sahneleniyor.Gelecek Pazar gününe kadar sürecek olan temsillerden biri sonrası konuştuğumuz Murat Can Güvem OperaCamion projesini, "Projenin asıl amacı hiç opera görmemiş insanları çekmek. İnsanlar çimenlere oturarak ya da sandalyesini alıp meydanlara gelerek opera izliyor" diye anlatıyor.26 yaşındaki Güvem, Ankara'da doğduktan sonra Samsun'da büyümüş ve burada liseye devam ederken Türk sanat müziğiyle ilgilenmeye başlamış. Tam da bu sırada Samsun'da bir opera evi açılmış.Güvem, "bir diploma sahibi olabilmek için" İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'ne girse de Samsun'daki bu opera evine de gidip gelmeye, özel derslerle kendisini geliştirmeye başlamış. Sonunda üniversitenin 3. sınıfındayken bir master-class için İtalya'ya gelmiş. Roma'da kendisini dinleyen eğitmenlerin sesinin kalitesini beğenmesi üzerine de kariyerine bu yolda devam etmeye karar vermiş.Üniversiteyi bitirmek için Türkiye'ye dönüp mezun olduktan sonra da tekrar Roma'ya gelmiş. Halen Roma'nın en prestijli müzik okullarından Santa Cecilia Akademisi'nde eğitim alıyor. Bu sırada da Verona'dan Bari'ye ve Sicilya'ya kadar birçok İtalyan kentinde sahne almış.Geçen Ocak ayında da Roma'daki Teatro dell'Opera'nın genç yetenekler için açtığı bir yarışmada 900 kadar katılımcı içinden seçilen 18 kişinin arasına girmeyi başararak "Fabrika, Genç Sanatçılar Programına" katılmış.18 ay devam edecek olan programla, İtalya genelinden ve yurtdışından gelen yeni yeteneklere uluslararası çapta kariyer fırsatları yaratılması amaçlanıyor.Murat Can Güvem, gelecek için hayallerini anlatırken de "Benim en genel amacım bu işte en üst noktaya ulaşmak. Bu üst noktayı nasıl tanımlayabilirim bilmiyorum ama dünyanın çeşitli 'A plus' sahneleri var, bu sahnelerde boy göstermek en büyük hayallerimden biri. Bu La Scala olabilir, Metropolitan olabilir, Royal Opera House olabilir. Ve şu ana kadar da bu yolda adımlar attığıma inanıyorum, Roma'da Teatro dell'Opera da güzel bir adım, buraya ulaşmak da beni çok mutlu etti" diyor.BBC Türkçe