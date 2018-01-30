Yeme & İçme Etkinlik Kültür Sanat Sinema Doğa Seyahat Müzik Kitap

Gençler telefon uygulamalarına günde 196 dakika ayırıyor

Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Ünsal, "Üniversite gençleri, günde ortalama 196 dakikasını cep telefonlarındaki uygulamalara ayırıyor" dedi

Gençler telefon uygulamalarına günde 196 dakika ayırıyor
Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal, İstanbul Üniversitesi, Kadir Has Üniversitesi, Koç Üniversitesi, Maltepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ile yapılan "Üniversite Gençleri Mobil Uygulama Data Araştırması 2017"ye göre gençlerin her gün zamanlarının 196 dakikasını cep telefonlarındaki uygulamalara ayırdığını belirtti.

Bu gençlerin 24 saatlerinin ortalama 107 dakikasını başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamaları Facebook, Twitter, Youtube ve Snapchat'te geçirdiğine dikkati çeken Ünsal, "Aslında en çok vakit geçirilen ilk üç uygulamaya baktığımızda gençler, zamanlarının 56 dakikasını Instagram, 47 dakikasını WhatsApp ve 21 dakikasını Youtube uygulamalarına ayırıyor" dedi.

Serkan Ünsal, gençlerin akıllı telefonlarından her gün ortalama 13 dakika müzik dinlediğini, 15 dakika oyun oynadığını ve 14 dakika da diğer uygulamalarda vakit geçirdiğini dile getirdi.

Üniversite gençlerinin günde zamanlarının ortalama 112 dakikasını Facebook, Instagram ve WhatsApp gibi Facebook'a ait uygulamalarda geçirdiğinin altını çizen Ünsal, "Yani gençler telefonda geçirdiği zamanın yüzde 57'sini Facebook'a ait uygulamalarda geçiriyor" ifadesini kullandı.

Ünsal, 2017'de bir önceki yıla göre Whatsapp uygulamasında geçirilen sürede değişiklik yaşanmadığını belirterek, "Instagram'da süre 18 dakikadan 56 dakikaya, Youtube'da 4 dakikadan 21 dakikaya çıktı. Snapchat'te ise 14 dakikadan 7 dakikaya düştü." dedi.

AA


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Kartalkaya sömestir tatilinde doldu taştı

Kartalkaya sömestir tatilinde doldu taştı
‘Ben, Tonya’: Sersemletici ve alaycı bir buz pateni biyografisi

‘Ben, Tonya’: Sersemletici ve alaycı bir buz pateni biyografisi
Datça'da ilginç olay! Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı

Datça'da ilginç olay! Kahvesine 'Yancı Hakları Beyannamesi' astı
Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı

Temizlik işçilerinin alkollü adamla imtihanı
Hamdu Sena hasta buzağıya gözü gibi bakıyor

Hamdu Sena hasta buzağıya gözü gibi bakıyor
'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi

'Artık İstanbul Kart kullanıyorum' diyen Kenan Şeranoğlu Phuket Adası'nda görüntülendi
İstanbul kar yağışı beklerken bahar geliyor!

İstanbul kar yağışı beklerken bahar geliyor!
İstanbul'da yaşayanların hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalar

İstanbul'da yaşayanların hayatını kolaylaştıran mobil uygulamalar
Gözlemevi ışık kirliliğinden kurtulmak istiyor

Gözlemevi ışık kirliliğinden kurtulmak istiyor
Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var

Son dakika! Esra Erol duyurdu: Kayıp gelin görümceden haber var
Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü

Yıldız Teknopark’ın 'Kanser Terapisi' projesine birincilik ödülü