Gençler telefon uygulamalarına günde 196 dakika ayırıyor

Nazlı Erdol

Startups.watch & FintechStartup Kurucusu Serkan Ünsal,veöğrencileri ile yapılan "Üniversite Gençleri Mobil Uygulama Data Araştırması 2017"ye göre gençlerin her gün zamanlarının 196 dakikasını cep telefonlarındaki uygulamalara ayırdığını belirtti.Bu gençlerin 24 saatlerinin ortalama 107 dakikasını başta Instagram olmak üzere sosyal medya uygulamalarıve'te geçirdiğine dikkati çeken Ünsal, "Aslında en çok vakit geçirilen ilk üç uygulamaya baktığımızda gençler, zamanlarının 56 dakikasını, 47 dakikasınıve 21 dakikasınıuygulamalarına ayırıyor" dedi.Serkan Ünsal, gençlerin akıllı telefonlarından her gün ortalama 13 dakika müzik dinlediğini, 15 dakika oyun oynadığını ve 14 dakika da diğer uygulamalarda vakit geçirdiğini dile getirdi.gençlerinin günde zamanlarının ortalama 112 dakikasınıvegibi'a ait uygulamalarda geçirdiğinin altını çizen Ünsal, "Yani gençlerda geçirdiği zamanın yüzde 57'sini Facebook'a ait uygulamalarda geçiriyor" ifadesini kullandı.Ünsal, 2017'de bir önceki yıla göreuygulamasında geçirilen sürede değişiklik yaşanmadığını belirterek, "Instagram'da süre 18 dakikadan 56 dakikaya, Youtube'da 4 dakikadan 21 dakikaya çıktı. Snapchat'te ise 14 dakikadan 7 dakikaya düştü." dedi.