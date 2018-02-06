Gençlerbirliği - Beşiktaş (Canlı anlatım)

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ÖZAT'LA GÜNEŞ ARASINDA GERGİNLİK YAŞANMIŞTI



3 SEZONDUR GALİBİYET ALAMIYOR

Haber Merkezi

Jeremain Lens, Zeki Yavru'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Beşiktaş, ceza sahasının dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.İkinci yarı başladıİlk yarı sona erdi. Gençlerbirliği 0 - 1 BeşiktaşGençlerbirliği, oyuna sonradan giren Jailton ile etkili gelmeye devam ediyor. Jailton'un sağdan sert ortasında Pepe, kale önünde topu kafayla kornere gönderdi. Köşe vuruşunda da içeri gönderilen ortayı yine Pepe karşıladı.Karşılaşmadaki ilk kart Beşiktaşlı Necip Uysal'a çıktı. Necip, Jailton'a yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.GOL! Beşiktaş Mustafa Pektemek'le 1 - 0 öne geçiyor. Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Caner'in ortasında Mustafa Pektemek yükseldi, kafayı vurdu ve golü attı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 1-0 önde.Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Khalili'nin ceza sahasının hemen dışından verdiği pasta Milinkovic kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinde vuruşunda top yandan dışarı çıktı.Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz'un sol kanattan gönderdiği ortaya kimse dokunamadı, devamında sol kanattan Aydın ortaladı ama atak yine sonuç vermedi ve son olarak top auta çıktı.Gençlerbirliği bu kez sol kanattan geldi. Alper Uludağ çizgiye inip zor pozisyonda pasını çıkardı, kale önünde çaprazda Skuletic topa dokundu ama etkisiz giden top yandan auta çıktı.Maç başladı. Her iki takıma da başarılarTaha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, SkuleticTolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner LoveBeşiktaş'ın sahasında oynanan ilk karşılaşmanın ardından Gençlerbirliği Teknik Direktörü Ümit Özat ile Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş arasında, söz düellosu yaşanmıştı.İki teknik adam, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantılarında birbirleri hakkında açıklamalarda bulunmuştu.Geçtiğimiz yıl ligde oynanan mücadelenin ardından başlayan gerginlik, bu maçta da sahaya yansırken, iki teknik adamın Ankara'daki karşılaşmada tutunacakları tavır merak ediliyor.İki ekip arasında oynanan karşılaşmalara baktığımızda Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor. İki takım bugüne kadar 115 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlarda Beşiktaş 66, Gençlerbirliği ise 14 galibiyet elde etti.35 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Gençlerbirliği'nin sahasında oynanan maçlarda ise Beşiktaş 29 kez galip gelmeyi başarırken, Gençlerbirliği 11 kez sahadan kazanarak ayrıldı. 17 maç ise berabere bitti.Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, siyah-beyazlı takımın başına geçtiği günden bu yana Ankara'da Gençlerbirliği karşısında kazanamıyor. Beşiktaş son 3 sezonda Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadığı maçlarda 2 beraberlik ve 1 yenilgi aldı.Bu sezon Ankara deplasmanında Babel'in atılmasıyla 10 kişi kalan siyah-beyazlı ekip, rakibine 2-1 mağlup olmuştu. Güneş'in öğrencileri şampiyon olduğu son 2 sezonda ise Ankara'dan 1-1'lik beraberliklerle dönmüştü.