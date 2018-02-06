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Gençlerbirliği - Beşiktaş (Maç özeti)

Ziraat Türkiye Kupası'nda Beşiktaş, 3 - 1'in rövanşında Gençlerbirliği'ni Mustafa Pektemek'in golüyle 1  - 0 yendi ve adını yarı finale yazdıran taraf oldu

06 Şubat 2018, Salı 22:25
Gençlerbirliği - Beşiktaş (Maç özeti)
MAÇ ÖZETİ

Gençlerbirliği 0 - 1 Beşiktaş

90.DK: Hakem son düdüğü çaldı. Maç sona erdi!
 
86.DK: Beşiktaş'ta oyuna az önce giren Talisca gole çok yaklaştı. Pogba, kendisine gönderilen pası kontrol edemeyince Talisca araya girdi ve topu kazandı, ceza sahası dışından sol ayakla şutunu çekti ancak top, az farkla auta gitti.

80.DK: Gençlerbirliği beraberliğe çok yaklaştı. Ceza sahası içinde Jailton, sağ çaprazda boşta olan Zeki'ye pasını verdi, onun vuruşunda yatarak müdahalede bulunan Caner, şutu kesti.

71.DK: Beşiktaş Necip Uysal'ın ikinci sarıdan kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

66.DK: Gençlerbirliği beraberliği arıyor. Milinkovic, kendisine atılan pasta ceza sahasının solunda topla buluştu ve çaprazdan vuruşunu yaptı ancak kaleci Tolga topu kornere çeldi. Köşe vuruşunda içeri gönderilen ortayı Mustafa Pektemek karşıladı.



55.DK: Beşiktaş ikinci gole çok yaklaştı. Jeremain Lens, ceza sahası dışında topla buluştu, içeri girer girmez vuruşunu yaptı ancak top üst direkten döndü. Devam eden pozisyonda Babel, pasını Tolgay'a verdi ve onun vuruşunda savunma geçit vermedi.

49.DK: Jeremain Lens, Zeki Yavru'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve Beşiktaş, ceza sahasının dışında sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı.

46.DK: İkinci yarı başladı

45.DK: İlk yarı sona erdi. Gençlerbirliği  0 -  1 Beşiktaş

42.DK: Gençlerbirliği, oyuna sonradan giren Jailton ile etkili gelmeye devam ediyor. Jailton'un sağdan sert ortasında Pepe, kale önünde topu kafayla kornere gönderdi. Köşe vuruşunda da içeri gönderilen ortayı yine Pepe karşıladı.

35.DK: Karşılaşmadaki ilk kart Beşiktaşlı Necip Uysal'a çıktı. Necip, Jailton'a yaptığı sert faul sonrası sarı kartla cezalandırıldı.



25.DK: GOL! Beşiktaş Mustafa Pektemek'le 1 - 0 öne geçiyor. Beşiktaş sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Caner'in ortasında Mustafa Pektemek yükseldi, kafayı vurdu ve golü attı. Siyah-beyazlılar deplasmanda 1-0 önde.

15.DK: Gençlerbirliği gole çok yaklaştı. Khalili'nin ceza sahasının hemen dışından verdiği pasta Milinkovic kaleci Tolga ile karşı karşıya kaldı, ceza sahası içinde vuruşunda top yandan dışarı çıktı.

13.DK: Gençlerbirliği atağında Ahmet Oğuz'un sol kanattan gönderdiği ortaya kimse dokunamadı, devamında sol kanattan Aydın ortaladı ama atak yine sonuç vermedi ve son olarak top auta çıktı.

9.DK: Gençlerbirliği bu kez sol kanattan geldi. Alper Uludağ çizgiye inip zor pozisyonda pasını çıkardı, kale önünde çaprazda Skuletic topa dokundu ama etkisiz giden top yandan auta çıktı.

1.DK: Maç başladı. Her iki takıma da başarılar

Gençlerbirliği'nin ilk 11'i:

Taha, Ahmet, Pogba, Luccas, Alper, Issah, Zeki, Khalili, Milinkovic, Aydın, Skuletic

Beşiktaş'ın ilk 11'i:

Tolga, Necip, Pepe, Vida, Caner, Medel, Tolgay, Babel, Lens, Mustafa Pektemek, Vagner Love

 



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