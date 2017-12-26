Gençlerbirliği- Bursaspor maçı özeti

MAÇTAN DAKİKALAR

Mehmet Nuri Turan

Karşılaşmaya ev sahibi Gençlerbirliği, ideal 11'ine yakın bir kadroyla çıkarken, Bursaspor'da teknik direktör, genç ve fazla forma şansı bulamayan futbolcularıyla mücadeleye başladı.23. dakikada Ertuğrul Ersoy'un Gençlerbirliği ceza alanı içinden sert şutunda, meşin yuvarlak direğe çarptıktan sonra oyun alanını terk etti.Aynı dakika içinde topu oyuna sokan ev sahibi ekip, meşin yuvarlağı Sırp golcüsü Skuletic ile buluşturdu. Bu futbolcunun Bursaspor ceza alanına girmeden sağ çaprazdan sert şutunda, top ağlarla buluştu: 1-0.Yaşanan sakatlıklar nedeniyle oyunun sık sık durduğu ve kırmızı-siyahlı ekibin 2 oyuncu değişikliği yapmak zorunda kaldığı maçın ilk yarısı, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.46. dakikada Barış Yardımcı'nın Gençlerbirliği ceza alanının sağından yaptığı ortada Kofi'nin gelişine yaptığı vuruşta, top az farkla direğin yanından auta gitti.65. dakikada Ahmet Oğuz'un Bursaspor kalesini karşıdan gören pozisyonda şutunda, topu Muhammed Şengezer kontrol etti.84. dakikada serbest vuruş kullanan Ahmet Oğuz'un sert şutunda, topu kaleci Muhammed Şengezer, kornere çeldi.88. dakikada Titi'nin sert şutunda kaleci Hopf, meşin yuvarlağı kornere çeldi. Gançlerbirliği ceza alanının solundan Yusuf Erdoğan'ın kullandığı kornerde iyi yükselen Faty'nin kafa vuruşunda, top kaleci Hopf'ta kaldı.90. dakikada Gençlerbirliği ceza alanı içinde Faty'nin kafa vuruşunda, Hopf'un dokunduğu meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü. Dönen topla buluşan Ekong'un vuruşunda ise meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.Maç, Gençlerbirliği'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.AA