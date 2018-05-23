Kırmızı-siyahlı kulübün başkanı Murat Cavcav, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erkan Sözeri ile bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 yıllığına anlaştıklarını söyledi.

'KENDİSİNE GÜVENİYORUZ'

Erkan Sözeri'nin camiayı bilen bir teknik adam olduğunu ve en kısa sürede başkent ekibini hak ettiği yere getireceğine inandıklarını belirten Cavcav, "Hocamız, hiç vakit kaybetmeden çalışmalarına başlayacak. Kendisine güveniyoruz." dedi.

Sözeri yönetimindeki Gazişehir Gaziantep, Spor Toto 1. Lig play-off finalinde Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a penaltı atışları sonucunda mağlup olarak Süper Lig'e yükselememişti.

AA