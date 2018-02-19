Gençlerbirliği- Göztepe maçı özeti

MAÇIN ÖZETİ

İKİNCİ YARI

Mehmet Nuri Turan

3. dakikada Palitsevich’in savunmadan açtığı uzun pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton’un şutunda top kaleci Günay’dan döndü. Günay’dan dönen top Jailton’na çarptı ve kalecinin altından geçerek ağlara buluştu. 1-029. dakikada Adama Traore, Sessegnon’a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.39. dakikada Aydın’ın ortasında Claro topu kaleye doğru yönlendirdi. Kaleci Günay topu rahat şekilde kontrol etti.47. dakikada sol kanattan Aydın’ın açtığı ortada kaleci ile karşı karşıya kalan Jailton’un şutu yandan dışarı çıktı.49. dakikada ceza sahası içine giren Milinkovic pasını müsait pozisyonda olan Aydın’a aktardı. Aydın önüne gelen topu ıskalayarak ayağının altından kaçırdı.56. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Sessegnon’un vurduğu şutta kaleci Günay son anda ayaklarıyla topu uzaklaştırdı.60. dakikada Ahmet’ten aldığı pasla ceza sahası içine giren Sessegnon’un vurduğu şutta kaleci Günay topu güçlükle oyun alanı içine çeldi. Savunma oyuncusu da hiç riske girmeden topu taca attı.64. dakikada Jailton’un vurduğu sert ve düzgün şutta top üst direkten oyun alanına döndü.68. dakikada kaptan Uğur Çiftçi’nin sol kanattan açtığı ortada altı pas üzerinde bomboş olan Jailton gelişine vurduğu şutta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Jailton kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-072. dakikada Milinkovic ile verkaç yapan Ahmet’in gelişine vurduğu şutta kaleci Günay topu kornere çeldi.87. dakikada kendi çabasıyla ceza sahasına giren Manu vurduğu şutta topu ağlarla buluşturdu. 3-0Jailton (dk. 3 ve 68), Manu (dk. 87) (Gençlerbirliği)Adama Traore (dk. 29) (Göztepe)Scekic (Gençlerbirliği), Poko (Göztepe)(Seyid Fatih Poyraz - Cem Geçim /İHA)