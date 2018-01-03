Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp

Erdinç Şahin

Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde,annem hasta diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyenbaşvurdu.döneminde menajerler tarafından,takımına gidenteklif edildi ancak İlhan Cavcav 2 Milyon 200 bin Euro'yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında'yi 550 bin Euro'ya transfer etti.Ancak İlhan Cavcav'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenenkadrosunda olan Rantie'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.