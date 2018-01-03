Gençlerbirliği'nde Tokelo Rantie 82 gündür kayıp

Başkent ekibi Gençlerbirliği'nde, Güney Afrikalı futbolcu Tokelo Rantie,
annem hasta diyerek 15 Ekim 2017 tarihinde Ankara'dan ayrıldı. 82 gündür kayıp olan futbolcu ile sözleşmeyi fesih etmek isteyen Gençlerbirliği Kulübü, UEFA ve Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF)
başvurdu.
Gençlerbirliği'nin efsane başkanı rahmetli İlhan Cavcav
döneminde menajerler tarafından, İstanbul Başakşehir
takımına giden Emmanuel Adebayor
teklif edildi ancak İlhan Cavcav 2 Milyon 200 bin Euro'yu pahalı buldu ve futbolcuyu transfer etmedi. 2016 yılında Adebayor'u almayan İlhan Cavcav, Tokelo Rantie
'yi 550 bin Euro'ya transfer etti.
Ancak İlhan Cavcav'ın vefatından sonra kulüpte mutsuz olduğu belirtilen futbolcunun yeni başkan Murat Cavcav yönetiminden rahatsız olduğu ve bu nedenle kaçtığı iddia edildi. Mesut Bakkal döneminde Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Beşiktaş'ı 2-1 yenen Gençlerbirliği
kadrosunda olan Rantie'den yaklaşık 82 gündür haber alınamıyor.
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Erdinç Şahin