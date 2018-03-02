Gençlerbirliği'ni uçuran adam Sessegnon

Erdinç Şahin

, ligin ikinci yarısına müthiş bir giriş yaptı. Ümit Özat’ın takımın başına geri dönmesinin ardından çıkışa geçen Başkent ekibi, ligin ikinci bölümünde oynadığı 6 lig maçında 3 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.Devreye 14 puanla 17. sırada giren Gençlerbirliği, 23. hafta sonunda 26 puanla 13. sıraya yükseldi.Yeni transfer, sergilediği performansla bu çıkışta büyük paya sahip oldu. Tecrübeli orta saha, son 5 lig maçının tamamında 90 dakika sahada kalırken 1 gol ve 1 asiste imza attı.