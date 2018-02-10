Gençlerbirliği -Trabzonspor maçı özeti

MAÇTAN DAKİKALAR
12. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Marko Milinkovic’in çektiği şutu kaleci Onur kornere çeldi.
16. dakikada savunmanın uzaklaştırmaya çalıştığı topu al Khalili’nin ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci Onur kornere gönderdi.
17. dakikada topla buluşan Sosa, pasını sağ kanattaki Rodallega’ya verdi. Rodallega’nın ceza sahası içinden çektiği şutu Uğur Çiftçi uzaklaştırdı.
22. dakikada ceza sahası içinde topu havalandıran Marko Milinkovic, pasını Petar Skuletic’e verdi. Skuletic’in kaleciyle karşı karşıya vurduğu kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
İLK YARI SONA ERDİ
47. dakikada Aydın Karabulut’un sol kanattan açtığı ortaya ceza sahası içinde Sessegnon dokunamadı.
49. dakikada kontra atağa çıkan Gençlerbirliği’nde ceza sahası içinde topa vuran Sessegnon’un şutunu savunma kornere çeldi.
53. dakikada Petar Skuletic’in sol kanattan verdiği pasta ceza sahası içinde topla buluşan Milinkovic’in şutunu kaleci Onur kontrol etti.
69. dakikada sol kanattan ceza sahası içine doğru açılan ortada topla buluşan Scekic’in şutu üstten dışarı çıktı.
81. dakikada Uğur Çiftçi’nin Dame N’doye’ye müdahalesinde sonrasında hakem Alper Ulusoy, penaltı noktasını gösterdi.
83. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Uğur Demirok’un sol köşeye çektiği şutu kaleci Hopf kurtardı.
87. dakikada ceza sahasının dışından şansını deneyen Khalili’nin şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
Sarı kartlar: Hopf (Gençlerbirliği), Sosa, Okay Yokuşlu (Trabzonspor)
(Abdullah Sarica - Ömer Çetin - Cem Geçim / İHA)
Mehmet Nuri Turan