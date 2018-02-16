Gençlere 150 bin liraya kadar destek!



6 ALAN BELİRLENDİ



NASIL BAŞVURULACAK?

Adem Özdoğan

Hükümet, stratejik öneme sahip teknoloji alanında gençlerin önünü açacak Teknogirişim Sermayesi Desteği programı başlattı. Bu kapsamda 6 alanda genç girişimcilere 150 bin liraya kadar destek verilecek. Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı 2018 yılı çağrısına çıkıldı. Programın adı BİGG (Bireysel Genç Girişim) olarak belirlendi. TÜBİTAK desteğinden faydalanmak isteyen gençler öncelikli olarak belirlenen 20 üniversite ve işletmeye internet üzerinden başvuruda bulunacak. Uygulayıcı kuruluşlar ilk aşama kapsamında; girişimcilerin iş fikirlerinin toplanması, değerlendirilmesi, seçilen iş fikirlerinin doğrulanması ve TÜBİTAK'a ikinci aşama başvurusu yapacak iş planlarının belirlenmesi faaliyetlerini yürütecek.Gençlere 6 stratejik alanda destekler verilecek. Bu alanlar enerji ve temiz teknolojiler, akıllı ulaşım, ileri imalat ve sanayi 4.0, iletişim ve sayısal dönüşüm, sağlık ve iyi yaşam ile sürdürülebilir tarım ve beslenme olarak belirlendi. Programa, ön başvuru tarihi itibariyle üniversitelerden 1 yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenciler de başvurabilecek.Proje kapsamında başvurular alınmaya başladı, 2 Mart tarihine kadar da devam edecek. Desteklenmeye hak kazanan girişimler ise Temmuz ayında ilan edilecek. Destek başlangıç tarihi Ekim ayını bulacak. Desteğin üst limiti de 150 bin lira..