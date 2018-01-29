Gençlik Kampı başvuruları başladı

GENÇLİK KAMPLARI YURT DIŞINDAKİ GENÇLERİ BEKLİYOR

Senim Tanay

Yurt dışında yaşayan gençler, 24-31 Mart ve 1-8 Nisan tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek "Gençlik Kampı"na katılabilmek için 2 Mart'a kadar internet üzerinden başvuru yapabilecek.Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre YTB, Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yurt dışında yaşayan 18-25 yaş arası Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençler için Türkiye'de "Gençlik Kampı" gerçekleştirilecek.Gençleri Türkiye'de buluşturacak program, Antalya Alaaddin Keykubat Kampı'nda erkekler için 24-31 Mart, kızlar için de 01-08 Nisan tarihlerinde yapılacak.Kamplara katılan gençlerden herhangi bir ücret alınmayacak, katılımcıların Türkiye'ye ulaşım giderleri de YTB tarafından karşılanacak.Gençlik kamplarına katılanlar, okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetlere, sokak oyunlarına, müzik, tiyatro, halk oyunları gibi etkinliklere ve kişisel gelişim seminerlerine katılma imkanı bulacak.Yurt dışında yaşayan gençlerin ana vatanlarıyla bağlarının güçlenmesini, tarihi ve kültürel mirasları yerinde görme imkanı bulmasını amaçlayan kamplar kapsamında doğa ve kültür gezileri de düzenlenecek.Kamplara katılmak isteyenler 2 Mart'a kadar www.ytb.gov.tr/genclikkamplari/ adresinden başvuru yapabilecek.