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Gençlik Kampı başvuruları başladı

Yurt dışındaki gençler için Türkiye'de 24-31 Mart ve 1-8 Nisan tarihlerinde Gençlik Kampı düzenlenecek. Başvurular 2 Mart'a kadar www.ytb.gov.tr/genclikkamplari/ adresinden yapılabilecek
 

29 Ocak 2018, Pazartesi 17:31
Gençlik Kampı başvuruları başladı
Yurt dışında yaşayan gençler, 24-31 Mart ve 1-8 Nisan tarihlerinde Türkiye'de düzenlenecek "Gençlik Kampı"na katılabilmek için 2 Mart'a kadar internet üzerinden başvuru yapabilecek.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) edinilen bilgiye göre YTB, Dışişleri Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde yurt dışında yaşayan 18-25 yaş arası Türk vatandaşı ya da mavi kart sahibi gençler için Türkiye'de "Gençlik Kampı" gerçekleştirilecek.

Gençleri Türkiye'de buluşturacak program, Antalya Alaaddin Keykubat Kampı'nda erkekler için 24-31 Mart, kızlar için de 01-08 Nisan tarihlerinde yapılacak.

GENÇLİK KAMPLARI YURT DIŞINDAKİ GENÇLERİ BEKLİYOR

Kamplara katılan gençlerden herhangi bir ücret alınmayacak, katılımcıların Türkiye'ye ulaşım giderleri de YTB tarafından karşılanacak.

Gençlik kamplarına katılanlar, okçuluk, tırmanma duvarı, mini golf, kano, rafting, dağ bisikleti, ip parkuru gibi sportif faaliyetlere, sokak oyunlarına, müzik, tiyatro, halk oyunları gibi etkinliklere ve kişisel gelişim seminerlerine katılma imkanı bulacak.

Yurt dışında yaşayan gençlerin ana vatanlarıyla bağlarının güçlenmesini, tarihi ve kültürel mirasları yerinde görme imkanı bulmasını amaçlayan kamplar kapsamında doğa ve kültür gezileri de düzenlenecek.

Kamplara katılmak isteyenler 2 Mart'a kadar www.ytb.gov.tr/genclikkamplari/ adresinden başvuru yapabilecek.


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