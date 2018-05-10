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Gençlik ve Spor Bakanı Bak Diyarbakır Stadı'nı inceledi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Bu esere baktığınız zaman insan hakikaten gurur duyuyor. Muhteşem bir eser, Türk sporuna futboluna hayırlı olsun." dedi

Gençlik ve Spor Bakanı Bak Diyarbakır Stadı'nı inceledi
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, beraberinde Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu ile Ziraat Türkiye Kupası'nda Teleset Mobilya Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında maçın oynanacağı Diyarbakır Stadı'nda incelemede bulundu.

Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kenti ziyaretinde kupa finalinin Diyarbakır'da oynanması için verdiği talimatın ardından TFF, valilik ve belediye ile çalışarak stadı bu müsabakaya yetiştirdiklerini söyledi.

33 bin kapasiteli ve 17 locaya sahip stadın 160 milyon liraya mal olduğunu aktaran Bak, sporun içinden gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan sayesinde bu büyük tesisin yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin dört bir yanında yapımına başlanan stadyumların tamamlandığını belirten Bak, "Bu yıl içerisinde Kocaeli, Sakarya, Akhisar stadyumları şimdi de Diyarbakır Stadı tamamlandı. Yıl sonuna doğru Ordu'yu, ardından Giresun, Adana, Hatay şeklinde devam ediyor. Yaklaşık 34 stadyumu tamamlamış olacağız." ifadelerini kullandı.


 

"DİYARBAKIR'IN DA TEKRAR SÜPER LİG'E DÖNMESİNİ ARZU EDİYORUZ"


Bakan Bak, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Futbol Federasyonu ve Türkiye, 2024 Avrupa Şampiyonası'na aday. Adaylık dosyamızı teslim ettik, nisan ayı sonunda başvuru yaptık. Eylül ayında karar verilecek. Türkiye'nin dört bir yanına bu eserleri kazandırmamız, sporun gücü açısında çok önemli. Spor ortak bir dil. Spor barışın dili. Spor kişileri kitleleri heyecanlandırıyor ve coşturuyor. İnsanlarımız futboldan keyif alıyor. Diyarbakır'ın da tekrar süper lige dönmesini arzu ediyoruz. Onların da bu noktada gayretleri var. İnşallah Diyarbakır süper lige çıktığında böylesine harika bir statta müsabakalarını oynayacak."


"SPORUN GÜCÜ TERÖRÜ YENECEKTİR"


Stadın Diyarbakır gençlerine ve insanlarına yönelik bir eser olduğuna işaret eden Bak, şunları kaydetti:
"Sporun gücü terörü yenecektir. Terörün bıraktığı o iklimi dağıtmak, kötü ortamları ortadan kaldırmak için burası örnektir. Diyarbakır'ın gençleri bu stadyumda finaller oynayacak, şampiyonluklar yaşayacak. Dolayısıyla spor bu yüzden çok önemli. Bu yüzden biz Türkiye'nin spordaki bu hamlesini çok önemsiyoruz."

Ziraat Kupası final maçında karşılaşacak iki takıma da başarılar dileyen Bak, şu ifadeleri kullandı:

"Bu esere baktığınız zaman insan hakikaten gurur duyuyor. Muhteşem bir eser Türk sporuna, futboluna hayırlı olsun. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ülkemiz kazanacak. Bu noktada heyecanlıyız, gururluyuz. Çünkü eserlerimiz ortada, stadyumların yaş ortalaması 1,9. Dolayısıyla böyle eserler seyirciyle, gençlerle güzel. Diyarbakır'ın gençleri burada inşallah çok daha güzel müsabakalar izlerler, oynarlar. Barışın dilini, güzel Türkiyemizin güzelliklerini hep beraber yaşarlar."

AA


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