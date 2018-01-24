Gençlik yazarı Lucy Keating'ten: Bu Benim Dünyam



BU BENİM DÜNYAM'IN KONUSU

Elif Bayram

İlk kitabıözgün tarzıyla kendini genç okuyuculara sevdirenda içten karakterleriyle bir kere daha eğlenceli ve sürükleyici bir gençlik aşkı hikayesi sunuyor.Romanın ana kahramanı 17 yaşındakihayatı mükemmeldir. Bir gün okulu ziyarete gelen bir yazardan ebeveynlerinin ayrılacağını duyar ve her şey altüst olur. Üstelik bu yazar Lucy Keating’in kendisinden başka biri değildir! Kendisini de romanının kahramanı yapan Keating, roman boyunca bir cambaz gibi gerçek ve kurgu arasındaki ince çizgide oynayarak hayatımızın ne kadarı bizim ne kadarı da başkaları tarafından yaratılıyor diye sorgulatıyor.Pena Yayınları’ndan çıkan “Bu Benim Dünyam”, eğlenceli ve büyülü anlatımıyla genç okurları cezbediyor.