Gençlik yazarı Lucy Keating'ten: Bu Benim Dünyam

İlk kitabı Hayalperver’in
özgün tarzıyla kendini genç okuyuculara sevdiren Lucy Keating, “Bu Benim Dünyam”
da içten karakterleriyle bir kere daha eğlenceli ve sürükleyici bir gençlik aşkı hikayesi sunuyor.
BU BENİM DÜNYAM'IN KONUSU
Romanın ana kahramanı 17 yaşındaki Annabelle’nin
hayatı mükemmeldir. Bir gün okulu ziyarete gelen bir yazardan ebeveynlerinin ayrılacağını duyar ve her şey altüst olur. Üstelik bu yazar Lucy Keating’in kendisinden başka biri değildir! Kendisini de romanının kahramanı yapan Keating, roman boyunca bir cambaz gibi gerçek ve kurgu arasındaki ince çizgide oynayarak hayatımızın ne kadarı bizim ne kadarı da başkaları tarafından yaratılıyor diye sorgulatıyor.
Pena Yayınları’ndan çıkan “Bu Benim Dünyam”, eğlenceli ve büyülü anlatımıyla genç okurları cezbediyor.
Elif Bayram