24 Haziran seçimlerine 42 kala genel af tartışması başladı. Dün MHP Lideri Devlet Bahçeli, Twitter hesabı üzerinden açıklama yapıp "Çocuk istismarcıları, tecavüzcüler, kadın katilleri, PKK’lılar, FETÖ’cüler hariç olmak üzere, demir parmaklıkların gerisinde özgürlük düşü kuran,zindanda gün sayan, dama düşüp sevdiklerinin ve sevenlerinin hasretini çeken kader kurbanlarını afla taltif etmek niye akıllara gelmez?" dedi. Bu açıklama sonrası "Genel af mı çıkıyor" konusu akıllara geldi.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN GENEL AF AÇIKLAMASI





MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin dünkü açıklaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, İngiltere ziyareti öncesi baın mensuplarının soruları yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, genel af sorusuna "Sayın Bahçeli'nin talebi kendisine aittir. Bizim şu anda hükümetimizle böyle bir düşüncemiz kesinlikle yok. dedi.