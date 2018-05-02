Genel af çıkacak mı? Ne zaman çıkacak?

Akın Güler

Her seçim öncesi gündeme gelen genel af konusu, bu sefer ciddi bir şekilde Cumhurbaşakanı Başdanışmanı Yiğit Bulut tarafından gündeme getirildi. Yiğit Bulut, Star gazetesindeki köşe yazısında “Bazı suçlar hariç genel bir af hayata geçirelim ve ‘her vatandaşı’ suçsuz kabul ederek yeniden doğmuş gibi bir şans verelim” dedi.Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'un bu yazısı mahkumlar tarafından heyecana sebep olurken "Genel af ne zaman çıkacak?" sorusu sorulmaya başlandı. Bulut'un "bazı suçlar hariç" ibaresi ise kafa karışıklığına sebep olurken hangi suçların affedilip affedilmeyeceği merak konusu oldu.Yiğit Bulut'un genel af konusu hakkında kaleme aldığı yazı sonrası bekleyiş arttı. Fakat Yiğit Bulut konuya sadece köşesinde yazdı. Resmi bir açıklama henüz yok. Bu nedenle genel affın çıkıp çıkmayacağı şimdilik bilinmiyor.