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Genelkurmay Başkanı Akar'dan operasyon açıklaması

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan son dakika açıklaması geldi

23 Ocak 2018, Salı 22:16
Genelkurmay Başkanı Akar'dan operasyon açıklaması
Genelkurmay Başkanı Akar, yaptığı açıklamada "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor.

'HESABINI VERECEKLER'


DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler." dedi.

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