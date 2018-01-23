Genelkurmay Başkanı Akar'dan operasyon açıklaması

'HESABINI VERECEKLER'

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'Zeytin Dalı Harekatı'yla evine döndü

Mehmet Nuri Turan

Genelkurmay Başkanı Akar, yaptığı açıklamada "Biraz önce aldığımız bilgiler, takip ettiğimiz olaylar çerçevesinde, oradaki Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerinin fedakar mensupları kar, kış, çamur, yağmur, rüzgar, fırtına dinlemeyip, teröriste karşı mücadelesini sürdürüyor.DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikler cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler." dedi.