Genelkurmay Başkanı Akar'ın sınır hattındaki görüntüleri paylaşıldı



'LAYIK OLDUĞUMUZ YAŞAM ŞEKLİNE KAVUŞACAĞIZ'

Haber Merkezi

tarafından, YouTube üzerinden paylaşılan görüntülerde'ın, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Hatay'da, 1. ve 3. Komando Tugaylarının komuta yerleri ile Zeytin Dalı Harekatı'nın sevk ve idaresinden sorumlu 2. Ordu Komutanlığı Taktik Komuta Yeri'ni ziyareti yer alıyor. Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'den harekata ilişkin son bilgileri alıyor.Daha sonra burada bir araya geldiği pilotlara seslenen Orgeneral Akar, "En son teröristi etkisiz hale getirip daha huzurlu, güvenli bir ortamda layık olduğumuz yaşam şekline kavuşacağız. Bunda rolünüz, emeğiniz büyük. Bundan önce olduğu gibi bundan sonra da aynı şekilde, aynı azim ve kararlılıkla görevlerinizi yapmanızı bekliyoruz." dedi.Şehitlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Akar, "Allah başta annelerine ve babalarına sabır versin. Allah, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, aziz ve kahraman milletimize de sabır ve tahammül gücü versin.Başaracağız, hiçbir şehidimizin kanı yerde kalmayacak. Öyle veya böyle, şehitlerimizin, evlatlarımızın ve gazilerimizin mutlaka hesabı sorulmaya devam edilecek." ifadelerini kullandı. Akar, pilotlara, kahramanlık ve fedakarlıklarından dolayı teşekkür etti, kendilerine görevlerinde başarılar diledi.AA