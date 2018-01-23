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Genelkurmay Başkanı Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecekler

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "İnşallah hiçbir sivile zarar vermeden DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler" dedi

24 Ocak 2018, Çarşamba 00:31
Genelkurmay Başkanı Akar: Tüm teröristler döktükleri kanın hesabını verecekler
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları, Afrin bölgesine gerçekleştirilen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 22 Ocak tarihinde Kilis’in Gülbaba köyü güneydoğusunda PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü unsurları ile girilen çatışmada şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’ın ailesini ziyaret ederek taziyelerini iletti.

Akar’a ziyarette Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Ümit Dündar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Yaşar Güler, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna eşlik etti.

'MUSA'NIN KANI YERDE KALMAYACAK'


Şehit babası ile bir araya gelen Orgeneral Akar, acılı baba ile bir süre sohbet etti. Şehidin ruhu için okunan duaların ardından Akar, şehit yakınlarına kısa bir konuşma yaptı. Şehit Astsubay Üstçavuş Musa Özalkan’a Allah’tan rahmet dileyerek sözlerine başlayan Akar, “Musa askerliği seviyordu, askerler de Musa’yı seviyordu.

Dolayısıyla böyle kahraman, sevilen, sayılan, fedakar bir silah arkadaşımızı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Ancak şu bilinsin ki ülkemizin, milletimizin, birliği, beraberliği bütünlüğü, egemenliğimiz ve bağımsızlığımız için bu coğrafyada dün olduğu gibi bugün de cihat etmeye hazırız. Ülkemiz, milletimiz için yapmamız gereken neyse dün yaptık, bugün de yapacağız. Şehitlerimiz, yaralılarımız olacak. Fakat bunun ötesinde bir diğer husus var ki bugüne kadarki şehitlerimizin olmadığı gibi Musa’nın da kanı yerde kalmayacaktır” ifadelerini kullandı.
 

'DÖKTÜKLERİ KANIN HESABINI VERECEKLER'


Afrin’e gerçekleştirilen harekatın bölgedeki terör unsurlarının kökünü kazımak olduğunu açıklayan Akar, şöyle konuştu:

“Hepinizin bildiği gibi bu mücadele Suriyeli kardeşlerimizle alakalı değil. Bu tamamen teröristlere yönelik bir faaliyet. Teröristlerin sadece Türkiye’ye değil, tüm bölgeye bizzat Suriye’de yaşayan masum insanlara uyguladıkları baskı ve zulmü sona erdirmek için TSK’nın bir gayreti, bir çalışması, bir operasyonu bu. İnşallah hiçbir sivile zarar vermeden DEAŞ dahil, YPG dahil, PKK dahil tüm teröristler hak ettikleri cevabı alacaklar ve döktükleri kanın hesabını verecekler.”

(Caner Ünver - Musa Erdoğan /İHA)

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