15 Temmuz Darbe Girişimi TBMM Siyaset Türkiye Referandum 2017 Demokrasi Zaferi

Genelkurmay Başkanı Akar uçakla Afrin harekatını denetledi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Kuvvet Komutanları ile birlikte Zeytin Dalı harekâtını havadan denetledi

09 Şubat 2018, Cuma 14:02
Genelkurmay Başkanı Akar uçakla Afrin harekatını denetledi
TSK'dan yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, kuvvet komutanları ile birlikte, 'Havadan İhbar Kontrol Uçağı'ndan Suriye kuzeyinde başarı ile sürdürülen harekâtı denetlemiştir" ifadeleri kullanıldı.


İKİ KÖY DAHA TEMİZLENDİ


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO), Zeytin Dalı harekâtında Afrin'in Eşkan ve Cukali Favkani köylerini terörden arındırdı.

TSK ve ÖSO, Afrin'in batısındaki Cinderes beldesine bağlı Eşkan ve Şeyh Hadid beldesine bağlı Cukali Favkani köylerini PYD/PKK'dan aldı. 

Cinderes'in Dükkan ve Nisriyye köyü ile Nisriyye Tepesi de gün içinde alınmıştı. 

Söz konusu bölgeler, PYD/PKK'nın, İdlib ilinin Türkiye'ye sınır hattında yüzbinlerce sivilin barındığı Atme sığınmacı kampını hedef aldığı en stratejik bölge olarak biliniyordu. 

Dün gece saatlerinde TSK uçakları, Bafilun Dağı, Şeyh Huruz ve Kefer Cenne köyleri, Şeran, Cinderes ve Racu beldeleri ile ilçenin güneydoğusunda teröristlere ait bazı toplanma merkezlerinin aralarında bulunduğu çok sayıda noktayı vurmuştu. 

TSK ve operasyonlara destek veren ÖSO güçleri, harekatın başından bu yana PYD/PKK işgalindeki Afrin'in 5 beldesinde 1'i belde merkezi, 28'i köy, 3'ü köy altı yerleşim ve 13'ü stratejik dağ veya tepe olmak üzere 45 noktayı örgütten kurtarmış oldu. 

Terör örgütlerinden temizlenen bu yerleşim birimleri ve stratejik noktalar şöyle: 
"Bülbül beldesi merkezinin yanı sıra Şengal, Zehran, Bali Köy, Kurni, Hay Oğlu, Heftar, Ursa, Bak Ubasi, Ali Kar ve Şeyh Huruz köyleri, Huruz Dağı, Darmık Dağı, Kurni Dağı, Havuz Tepesi ile Kürdo, Şeyh Huruz köyüne bağlı iki köy altı yerleşim, Racu beldesinde Ayn Batman Dağı, Edamanli, Ali Bekki, Bilal Köy, Ömer Uşağı, Mamel Uşağı, Süleyman Halil, Sati Şaği, Alkana ve Kırmızı köyleri, 915. Tepe, 740. Tepe ile 1027. Tepe, Şeyh Hadid beldesinde Cukali Favkani köyü, Şeyh Hadid Tepesi, Kara Mitlak köyü ve Hac Bilal köyü, Cinderes beldesinde Hammam, Nisriyye, Dükkan, Eşkan köyleri ile Mersides ve Nisriyye Tepesi'ni, Şeran beldesinde Burseya Dağı, Kastel Cündo ve Dikmetaş köyleri ile Sirgaya Tepesi."


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Trabzon’da esrarengiz hayvan ölümleri

Trabzon’da esrarengiz hayvan ölümleri
Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge

Türk-Amerikan ilişkilerinde yeni kriz: Serkan Gölge
Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

Son dakika: HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı
Van'da PKK operasyonu

Van'da PKK operasyonu
Afrin'de şehit ve yaralı sayısı gizleniyor mu sorusuna Mete Yarar'dan yanıt

Afrin'de şehit ve yaralı sayısı gizleniyor mu sorusuna Mete Yarar'dan yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytin Dalı şehitlerinin ailelerine başsağlığı telgrafı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Zeytin Dalı şehitlerinin ailelerine başsağlığı telgrafı
Son Dakika...AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti

Son Dakika...AK Parti İstanbul İl Başkanı Selim Temurci istifa etti
Son dakika! Afrin'den acı haber: 1 şehit

Son dakika! Afrin'den acı haber: 1 şehit

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Mahmut Tanal hakkında suç duyurusu
Çukurca'da tuzaklanmış araç bulundu

Çukurca'da tuzaklanmış araç bulundu