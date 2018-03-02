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Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan açıklamalar

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar Zeytin Dalı Harekatı kapsamında açıklamalarda bulundu

02 Mart 2018, Cuma 21:34
Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'dan açıklamalar
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şehit ve gazilerimizin hiçbirinin tek damla kanı yerde kalmayacak. Teröristlerle bunlara destek veren güç merkezleri mutlaka hüsrana uğratılacak.


'FAALİYETLER DİĞER ÜLKELERE ÖRNEK OLACAK ŞEKİLDE İCRA EDİLİYOR'

Mücadeleye askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız ve Özgür Suriye Ordusu mensupları ile omuz omuza en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar aynı azim ve kararlılıkla bir bütün halinde devam edilecek.

Sivillerin temel ihtiyaçları özveriyle karşılanıyor sağlık hizmeti ile diğer yardım malzemelerinin ulaştırılmasına destek sağlanıyor. Tüm faaliyetler hem askeri hem insani değerler anlamında diğer ülkelere örnek olacak şekilde icra ediliyor. 

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