Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar: Kökünü kazıyacağız

23 GÜNDE 1266 YPG'Lİ ETKİSİZ



380 TERÖRİST KISTIRILDI



SİVİL CANLI KALKAN



BÖLGE TEMİZLENDİ

9 ŞEHİT DE TATVAN’DAN

Afrin'de şehit sayısı kaç oldu? Zeytin Dalı Harekatı 23. gün

PYD/PKK'lı teröristlerin sivilleri kullanarak saldırdıkları ortaya çıktı

İdil Janet Demiray

Suriye’nin Afrin bölgesini PYD/YPG’li teröristlerden temizlemek için başlatılan ‘Zeytin Dalı Harekatı’nın 22’nci gününde Türk askeri 12 şehit vermişti. Şehitler dün memleketlerinde son yolculuklarına uğurlandı. Genelkurmay, Afrin’in batısındaki Hacı İskender ve kuzeydoğusundaki Serincek köylerinin dün teröristlerden temizlendiğini, harekatın başından beri etkisiz hale getirilen terörist sayısının 1266’ya ulaştığını açıkladı. Akar “Köklerini kazıyana kadar durmayacağız” dedi.12 şehit verilmesinin ardından Afrin’in batısındaki operasyonlar hız kazandı. Terör hedefleri havadan ve karadan aralıksız vurulurken Özel Kuvvetler de önceki gün askerlerimizin şehit olduğu bölgede çok geniş çaplı operasyona başladı. 380 kişilik bir terörist grup, 220 hanelik iki köyde sıkıştırıldı. Örgütün olası takviye yolları olan iki güzergah da kapatıldı.12 askerimizin şehit olduğu 1027 rakımlı tepedeki saldırının detayları da ortaya çıktı. Tepeyi tutan komandolara öğle saatlerinde 70-80 kişilik sivil grubun yaklaşması üzerine askerler havaya uyarı ateşi açtı. Grubun durmaması üzerine 16 kişilik komando timi, grubu engellemek için hareket etti. Kalabalığa yaklaşan time sivillerin arasından el bombaları atıldı. Bu sırada köyde gizlenen YPG’liler de silah ve roketlerle saldırdı.İlk temasta 16 kişilik timden 9 asker şehit oldu. Saldırıya müdahaleye giden Atak helikopteri de bu sırada düştü ve 2 pilot şehit oldu. Çatışmanın başlamasının ardından siviller kaçarak yeniden köye döndü. 39 teröristi yardıma giden komandolar öldürdü, diğer teröristler ise kaçtı. Bölge birkaç saat içinde teröristlerden tamamen temizlendi. Köşeye sıkışan teröristlerin sivilleri canlı kalkan olarak kullanarak bu tür saldırılar düzenledikleri belirtildi.Önceki gün şehit olan 12 askerden 9’u Bitlis Tatvan 10’uncu Komando Tugayı’ndan Afrin’e gönderilmişti. 1027 rakımlı tepeye sivillerle birlikte yürüyen terörist gruba müdahale eden 16 kişilik komando birliğinin tamamı Tatvan’dan gelmişti. El bombalarının atılmasıyla Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş, uzman çavuşlar Oğuz Can Ekiz, Enes Sarıaslan, Halis Koca, Burak Akalın, Serdar Ege, Hüseyin Şahin, Koray Karaca ve Hamza Karacaoğlu şehit düştü. Tatvan’dan 25 Ocak’ta Suriye’ye uğurlanan 208 komando için kurbanlar kesilmişti.