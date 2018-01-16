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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan çok sert uyarı: Müsaade etmeyeceğiz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar ABD'nin YPG'yi 'operasyonel ortak' olarak desteklemesiyle ilgili açıklama yaptı: PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar'dan çok sert uyarı: Müsaade etmeyeceğiz
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." dedi.​


ABD KOMUTANI DA ORADAYDI


Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar, üye ülkelerin genelkurmay başkanlarına hitaben yaptığı konuşmada, "NATO, terörizmle mücadele söz konusu olduğunda, terörist örgütler arasında ayrım yapmamalıdır." ifadesini kullandı.


"MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"


"DEAŞ ile mücadele ne kadar önemliyse PKK/PYD/YPG, FETÖ ile mücadele de o kadar önemlidir." diyen Akar, "PKK'nın bir uzantısı olduğu açık delillerle ispatlanmış olan terör örgütü YPG'nin 'operasyonel ortak' adı altında desteklenmesi ve silahlandırılmasına müsaade edemeyiz ve etmeyeceğiz. Bu hatadan en kısa sürede dönüleceğini umuyoruz." diye konuştu.

Akar'ın konuşmasında Türkiye'nin beklentilerini ve terör örgütleriyle mücadelesinde kararlılığını net şekilde ortaya koyduğu bildirildi.

AA


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