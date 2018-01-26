Genelkurmay Başkanı Orgeneral Akar Şanlıurfa'da

SINIR HATTINDA DENETLEMELER DEVAM EDECEK

Mehmet Nuri Turan

Askeri uçakla GAP Havaalanı’na inen Orgeneral Akar’ı Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali karşıladı. Orgeneral Akar, beraberindeki komutanlarla birlikte kent merkezindeki 20. Mekanize Tugay Komutanlığı’na geçti.Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali’yi makamında ziyaret eden Orgeneral Akar ve beraberindeki komutanların, sınır hattında denetlemelerini sürdüreceği kaydedildi. Orgeneral Akar’ın temasları basına kapalı olarak gerçekleşti.ŞANLIURFA, (DHA)