Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar sınırda



KOMUTANLAR SINIRDA

Serap Belovacıklı

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı devam ederken Hatay'da sınır konuşlanan birliklerini denetliyor.Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'nı başarılı bir şekilde sürdürüyor.Teröristlerin Türkiye sınırı ile bağlantısını tamamen kesen TSK, Afrin merkezine doğru hızlı bir şekilde ilerliyor.Harekatın 38. gününde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2059'a ulaşırken, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ve kuvvet komutanları sınır birliklerini denetlemek için Hatay'a gitti.