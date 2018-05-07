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General Mobile GM 8 Go satışta

Google’ın düşük donanımlı telefonlar için ürettiği Android Go işletim sistemi ile çalışan General Mobile GM 8 Go bugün Türkiye’de satışa sunuldu

General Mobile GM 8 Go satışta
GM 8 Go, 5.5 inç büyüklüğünde 18:9 oranında 1440X720 çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3 ile korunuyor. Android 8.1 Android Go ile gelen GM 8 Go, gücünü 4 çekirdekli 1.5 GHz hızında çalışan MediaTek MT6739 yonga setinden alıyor.

Telefonda RAM olarak 1 GB tercih edilmiş. Ancak bu demek olmuyor ki telefon kasacak. Android Go, yapısı itibariyle hafif bir işletim sistemi olduğu ve 1 GB RAM için tasarlandığı için GM 8 Go’da kasma sorunu yaşanmayacaktır.

16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, 64 GB’a kadar microSD ile hafıza artırım imkanı sunuyor. f/2.0 diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel arka kamera ve 5 Megapiksel çözünürlüğünde ön kamera ile gelen GM 8 GO, 3.500 mAh bataryadan besleniyor.

Android Go uygulamalarının ön yüklü olarak sunulduğu GM 8 Go, 799 TL fiyat etiketine sahip.
 

HIZLI VE ÖFKELİ 9 GELİYOR 



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