General Mobile GM 8 Go satışta

GM 8 Go, 5.5 inç
büyüklüğünde 18:9
oranında 1440X720
çözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşı Corning Gorilla Glass 3
ile korunuyor. Android 8.1 Android Go
ile gelen GM 8 Go, gücünü 4 çekirdekli 1.5 GHz
hızında çalışan MediaTek MT6739
yonga setinden alıyor.
Telefonda RAM olarak 1 GB
tercih edilmiş. Ancak bu demek olmuyor ki telefon kasacak. Android Go, yapısı itibariyle hafif bir işletim sistemi olduğu ve 1 GB RAM için tasarlandığı
için GM 8 Go’da kasma sorunu yaşanmayacaktır.
16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, 64 GB’a kadar microSD ile hafıza artırım imkanı sunuyor. f/2.0
diyafram açıklığına sahip 13 Megapiksel
arka kamera ve 5 Megapiksel
çözünürlüğünde ön kamera ile gelen GM 8 GO, 3.500 mAh
bataryadan besleniyor.
Android Go
uygulamalarının ön yüklü olarak sunulduğu GM 8 Go
, 799 TL
fiyat etiketine sahip.
Adem Özdoğan