General Mobile GM 8 Go satışta

Adem Özdoğan

GM 8 Go,büyüklüğündeoranındaçözünürlüklü ekran ile geliyor. Bu ekran çizilmelere ve darbelere karşıile korunuyor.ile gelen GM 8 Go, gücünühızında çalışanyonga setinden alıyor.Telefonda RAM olaraktercih edilmiş. Ancak bu demek olmuyor ki telefon kasacak. Android Go, yapısı itibariyle hafif bir işletim sistemi olduğu veiçin GM 8 Go’da kasma sorunu yaşanmayacaktır.16 GB dahili depolama birimi ile gelen telefon, 64 GB’a kadar microSD ile hafıza artırım imkanı sunuyor.diyafram açıklığına sahiparka kamera veçözünürlüğünde ön kamera ile gelen GM 8 GO,bataryadan besleniyor.uygulamalarının ön yüklü olarak sunulduğufiyat etiketine sahip.