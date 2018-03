General Mobile GM 8 Go tanıtıldı

Adem Özdoğan

General Mobile, iki yeni modelini 26 Şubat-1 Mart tarihleri arasında İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen ve dünyanın en önemli teknoloji etkinliklerinden biri olarak kabul edilen MWC’de (Mobil Dünya Kongresi) tanıttı. Bunlardan bir tanesi Android Go versiyonunu kullanan ilk telefonlardan olan General Mobile GM 8 Go. Diğeri ise bizim de incelemesini yaptığımız GM 8.2015 yılından itibaren GoogleTM iş birliği kapsamında birçok yeniliğe imza atan General Mobile, Google’ın ‘Android Go’ versiyonunun dünyadaki ilk ürünlerinden biri olan ‘GM 8 Go’ modelinin lansmanını gerçekleştirdi. İlk kez MWC’de görücüye çıkan ‘GM 8 Go’, Google uygulamaları ile kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor. ‘GM 8 Go’, yenilenen Chrome ve Google uygulamalarıyla internet üzerinden data kullanımını azaltarak veri tasarrufu sağlıyor. Böylece çok daha hızlı işlem yapabilmeyi sağlıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan ‘GM 8 Go’, kullanıcılara Android’in en güncel versiyonu olan Android Oreo 8.1 işletim sistemini sunuyor.General Mobile, MWC’de düzenlediği tanıtım etkinliğinde Android One programına devam ederek, Android One ailesinin 5. üyesi olan ‘GM 8’ modelini de beğeniye sundu. Kullanıcılara saf Android deneyimi yaşatmayı vaat eden ‘GM 8’ modelinin önümüzdeki Mart ayında 32 ülkede satışına başlanacak.