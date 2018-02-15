General Mobile GM8 inceleme

Adem Özdoğan

7.96mm kalınlıkta ve 152 gram ağırlığındaki Genral Mobile GM8, köşelerden yumuşatılmış, pürüzsüz arka yüzey ve yekpare bir tasarımla geliyor. Telefon, boyutları itibarıyla tek elde kullanıma uygun gibi görünse de aslında pek değil. Pürüzsüz arka yüzeyi avuçta kolayca kayabiliyor. Bir süre sonra avuçtaki terlemeyle birlikte cihazı elde kavrayabilmek zorlaşacaktır. Kendi kullanımım esnasında GM8’i 3 kez düşürme tehlikesi atlattığımı söylemek istiyorum. Ürünün kutusunda bulunan şeffaf silikon kılıf ile tek elde kullanmak daha uygun olacaktır.GM8’in ön tarafında fiziksel bir tuşa yer verilmezken, yine ön üst tarafta flash ışığıyla birlikte 13MP selfie kamera dikkat çekiyor. Tekrar arka tarafa döndüğümüzde, güvenli kullanım için artık bir standart halini alan ve iyi bir performans sunan parmak izi okuyucu sensörü görüyoruz.General Mobile GM8’de 18:9 görüntü oranı sunan 5.7 inch IPS HD+ (720×1440) Incell ekran bulunuyor. Ekran hem iç mekan hem de dış mekan kullanımları için uygun, zengin renk sunumuna ve yeterli parlaklık seviyesine sahip. Ayrıca Gorilla Glass teknolojisiyle güçlendirilen ekranın dokunuşlara verdiği tepkiler gayet seri. Bu ekran, bir şeyler oynamak ve izlemek için ideal kalitede diyebiliriz. Ayrıca isterseniz loş ortamlarda daha rahat bir kullanım için ekran ışığını gece moduna da alabilirsiniz.Qualcomm’un güç tasarrufu sağladığı gibi var olan gücü verimli kullanma üzerine optimize edilmiş Snapdragon 435’i, GM8 modeline de güç veriyor. Octa-Core işlemcinin yanında 4GB RAM, 64GB dahili depolama ve microSD desteği gibi detaylar da bulunuyor. Geekbench 4 testinde tek çekirdekte 680 puan alan telefon, çift çekirdekte de 2606 puan aldı. Ardından Nintendo’nun Super Mario Run oyununu oynadık ve güzel sonuçlar elde ettik. Uzun süreli oyun deneyimlerinde de cihazın çok ısınmadığını söyleyebiliriz.Bildiğiniz gibi General Mobile, Türkiye’de Google ile ortak bir çalışma yürüterek modellerinde Android One programını uyguluyor. Böylelikle Google’un hazırladığı güncellemeler kısa süre sonra GM cihazlarına da geliyor. Haliyle saf ve güncel Android deneyimi kesintisiz sürüyor. Güvenlik güncellemeleri sayesinde güvenli kullanım da önemşi tabii. GM8’in de Android 8.0 Oreo ile geldiğini belirtelim. Sade, kullanımı rahat ve performanslı bir arayüze sahip olduğunu söyleyebiliriz.General Mobile GM8, selfie tutkunları için detaylı çözümler sunan telefonlardan bir tanesi. Cihazın ön tarafında 13Mp değerde öz çekim kamerası yer alıyor ve bir de flash ışığı var. Böylece düşük ışıklı ortamlarda dahi net detaylara sahip selfie fotoğraflar elde edebilirsiniz. Ayrıca yine ön kamera detaylarına baktığımızda, HDR ve güzelleştirme seçenekleri mevcut.Arka tarafa geldiğimizde ise, dual flash ışıklı 13MP değerde ana kamerayla karşılaşıyoruz. İki kamerayla da özellikle gün ışığında güzel sonuçlar elde ediyorsunuz.GM8, GM Turbo Charge teknolojisine destek veren 3075mAh çıkarılamaz pille geliyor. Hızlı şarj olabilen bu pil, tek şarj ile bir günü çıkarmanıza olanak sunuyor. İsterseniz pil tasarruf modunu aktif ederek performansı biraz geri plana alabilir ve daha uzun süreli kullanım imkanı da yakalayabilirsiniz.Bir de, ürünün kutusunda gelen Dolby Audio deneyimini yaşamanız için hazırlanmış silikon başlıklı kulak içi kulaklıklardan söz edelim. Cihazda zaten ses yazılımı bulunuyor ve düzenlemeler yaparak kendinize özel müzik profillerinizi oluşturabiliyorsunuz. Ürünün gayet başarılı ses performansı sunduğunu söylemeliyiz.Son sözlere gelecek olursak General Mobile GM8, özellikle ön tarafta yer verilen flash ışıklı 13MP selfie kamerası ve Android One programı sayesinde güncel Android işletim sistemiyle ön plana çıkıyor.