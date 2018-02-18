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Gennaro Gattuso'dan flaş Patrick Cutrone açıklaması

Serie A'nın 25. haftasında evinde Sampdoria'yı konuk edecek olan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, 20 yaşındaki öğrencisi Patrick Cutrone ilgili çok konuşulacak bir açıklamaya imza attı

Gennaro Gattuso'dan flaş Patrick Cutrone açıklaması
Serie A'nın 25. haftasında San Siro'da Sampdoria'yı konuk edecek olan Milan'da teknik direktör Gennaro Gattuso, takımın 20 yaşındaki genç yeteneği Patrick Cutrone ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.

Mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gattuso, Cutrone'nin muhtemelen ilk 11'de başlayacağını belirttikten sonra şu sözleri kullandı:

"Patrick henüz çok genç ve üzerine baskı yüklememek gerekiyor. Çok çalışmak ve saha dışında da rahatlamak zorunda. Umarım sevişebileceği güzel bir kız arkadaş bulabilir."


Patrick Cutrone


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