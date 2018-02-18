Gennaro Gattuso'dan flaş Patrick Cutrone açıklaması

Serie A
'nın 25. haftasında San Siro
'da Sampdoria
'yı konuk edecek olan Milan
'da teknik direktör Gennaro Gattuso
, takımın 20 yaşındaki genç yeteneği Patrick Cutrone
ile ilgili flaş bir açıklama yaptı.
Mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gattuso
, Cutrone'nin muhtemelen ilk 11'de başlayacağını belirttikten sonra şu sözleri kullandı:
"Patrick henüz çok genç ve üzerine baskı yüklememek gerekiyor. Çok çalışmak ve saha dışında da rahatlamak zorunda. Umarım sevişebileceği güzel bir kız arkadaş bulabilir."
Patrick Cutrone
Nazlı Erdol