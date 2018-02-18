Gennaro Gattuso'dan flaş Patrick Cutrone açıklaması

Nazlı Erdol

'nın 25. haftasında'da'yı konuk edecek olan'da teknik direktör, takımın 20 yaşındaki genç yeteneğiile ilgili flaş bir açıklama yaptı.Mücadele öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan, Cutrone'nin muhtemelen ilk 11'de başlayacağını belirttikten sonra şu sözleri kullandı:"Patrick henüz çok genç ve üzerine baskı yüklememek gerekiyor. Çok çalışmak ve saha dışında da rahatlamak zorunda. Umarım sevişebileceği güzel bir kız arkadaş bulabilir."