Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Gennaro Gattuso Hakan Çalhanoğlu'yla yükseliyor

İtalya Serie A'da 22. hafta mücadelesinde son haftaların yükselen takımı Milan, San Siro'da Lazio'yu devirdi. Milli oyuncumuz Hakan Çalhanoğlu ise 90 dakikalık performansıyla göz doldurdu. Gattuso maç sonu Hakan'a sarılarak galibiyeti kutladı.

Gennaro Gattuso Hakan Çalhanoğlu'yla yükseliyor
Hakan ÇalhanoğluMilan'a alışmaya başladı. Milli oyuncu, 15. dakikda Patrick Cutrone'nin golünde asisti yapan isim olurken, 2-1'lik galibiyette de başrolü oynayan isimlerdendi. Milan bu galibiyetle son 3 maçını da kazanmayı başarırken yükselişini sürdürdü. 
 

HAKAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ


Maç sonu ise Milan cephesinde büyük sevinç, teknik direktör Gattuso'da ise stresli bir dönemi geride bırakmanın rahatlığı vardı.Genç teknik adam maç sonu Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gitti ve ona sarılarak milli oyuncumuzu kutladı. Hakan ayrıca maçın adamı da seçildi. 

Öte yandan İtalyan medyası da Hakan Çalhanoğlu'nun ve Milan'ın performansını övdü. Başlıklarda "Gattuso, Hakan Çalhanoğlu'nu yeniden yarattı" denildi. 

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Onur Kıvrak: Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor

Onur Kıvrak: Keşke hep iyi oynasam, kazansak ama olmuyor
Emre Can transferinde son nokta!

Emre Can transferinde son nokta!
Yeni transfer Cyle Larin, Beşiktaş’ta kalıyor

Yeni transfer Cyle Larin, Beşiktaş’ta kalıyor
Huracan-River Plate maçında bomba ihbarı!

Huracan-River Plate maçında bomba ihbarı!
Robinho transferine İtalyanlardan tepki

Robinho transferine İtalyanlardan tepki
Rıdvan Dilmen’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu

Rıdvan Dilmen’den Trabzonspor-Fenerbahçe maçı yorumu
Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt

Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt
Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ta 2 oyuncuya kulüp aranıyor

Beşiktaş'ta 2 oyuncuya kulüp aranıyor
Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!

Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!
Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...

Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...