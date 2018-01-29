Gennaro Gattuso Hakan Çalhanoğlu'yla yükseliyor

HAKAN MAÇIN ADAMI SEÇİLDİ

Erdinç Şahin

'a alışmaya başladı. Milli oyuncu, 15. dakikda'nin golünde asisti yapan isim olurken, 2-1'lik galibiyette de başrolü oynayan isimlerdendi.bu galibiyetle son 3 maçını da kazanmayı başarırken yükselişini sürdürdü.Maç sonu isecephesinde büyük sevinç, teknik direktörise stresli bir dönemi geride bırakmanın rahatlığı vardı.Genç teknik adam maç sonu Hakan Çalhanoğlu'nun yanına gitti ve ona sarılarak milli oyuncumuzu kutladı. Hakan ayrıca maçın adamı da seçildi.Öte yandan İtalyan medyası da Hakan Çalhanoğlu'nun ve Milan'ın performansını övdü. Başlıklarda "" denildi.