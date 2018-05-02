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Gentaş’ın sahibi iş adamı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti!

Gentaş Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti. Cenazesi bugün Bolu Gerede Yenecik Köyü’nde kılınacak öğle namazının ardından defnedilecek

Gentaş’ın sahibi iş adamı Ahmet Kahraman hayatını kaybetti!
GENTAŞ A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve iş adamı 68 yaşındaki Ahmet Kahraman geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Gentaş’tan KAP’a yapılan açıklamada, “Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı ve Grubumuza Bağlı şirketlerin birçoğunda yönetim kurulu başkanı olarak görev yapan Ahmet Kahraman’ı geçirdiği kalp krizi sonrası kaybettik. ‘Kahraman’ ailesinin, şirketler grubumuzun ve ülkemizin bu acı kaybının üzüntüsünü tüm kamuoyu ile paylaşıyoruz” denildi.
 

CENAZESİ BUGÜN


Ahmet Kahraman’ın cenazesi 2 Mayıs Çarşamba günü Bolu’nun Gerede ilçesine bağlı Yenecik Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazından sonra köy mezarlığına defnedilecek.


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