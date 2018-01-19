Gerard Butler Jennifer Aniston'un Angelina Jolie'den daha iyi öpüştüğünü açıkladı

Hollywood
'un en ünlü aşk üçgeni hakkında bugüne kadar yayımlanan binlerce habere bir yenisi daha eklendi.
Ünlü oyuncu Gerard Butler
, "Watch What Happens Live With Andy Cohen
" isimli programda ilginç açıklamalarda bulundu.
Gerard Butler
'a sorulan sorulardan biri de Angelina Jolie
mi daha iyi öpüşüyor Jennifer Aniston
mu?' oldu.
5. KEZ SORULUNCA DAYANAMADI
Ünlü oyuncu soruya cevap vermemek için konuyu değiştirmeye çalışsa da 5'inci kez sorulmasının ardından dayanamadı.
Butler, bir dönem aşk yaşadığı Aniston'un daha iyi öpüştüğünü vurgularken, 'Tamam cevap veriyorum. Jennifer Aniston. Sadece söyledim. Biliyorsun. Seni şaşırtmayı seviyorum' diyerek merak edilen bir soruya da yanıt vermiş oldu.
Butler, The Paisley
adlı 2010 yapımı filmde Jennifer Aniston ile birlikte rol almış, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.
Butler ve Jolie ise 2003 yapımı Tomb Raider
filminde rol almış, seri boyunca Butler filmlere dahil edilmişti.
Brad Pitt
ve Jennifer Aniston
(Bradifer
) ikilisinin 5 yıllık evliliği, Angelina Jolie'nin araya girmesiyle bitmişti. Mr. and Mrs. Smith filminin çekimlerinde başlayan Brad Pitt
ve Angelina Jolie
(Brangelina) ilişkisi ise bugünlerde boşanma sürecinde.
Brad Pitt
, Angelina Jolie
için terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston'dan 12 yıl sonra özür dilemişti.
Can Hakman