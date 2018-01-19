Gerard Butler Jennifer Aniston'un Angelina Jolie'den daha iyi öpüştüğünü açıkladı



5. KEZ SORULUNCA DAYANAMADI

Can Hakman

'un en ünlü aşk üçgeni hakkında bugüne kadar yayımlanan binlerce habere bir yenisi daha eklendi.Ünlü oyuncu, "" isimli programda ilginç açıklamalarda bulundu.'a sorulan sorulardan biri demi daha iyi öpüşüyormu?' oldu.Ünlü oyuncu soruya cevap vermemek için konuyu değiştirmeye çalışsa da 5'inci kez sorulmasının ardından dayanamadı.Butler, bir dönem aşk yaşadığı Aniston'un daha iyi öpüştüğünü vurgularken, 'Tamam cevap veriyorum. Jennifer Aniston. Sadece söyledim. Biliyorsun. Seni şaşırtmayı seviyorum' diyerek merak edilen bir soruya da yanıt vermiş oldu.Butler,adlı 2010 yapımı filmde Jennifer Aniston ile birlikte rol almış, arkadaşlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü.Butler ve Jolie ise 2003 yapımıfilminde rol almış, seri boyunca Butler filmlere dahil edilmişti.ve) ikilisinin 5 yıllık evliliği, Angelina Jolie'nin araya girmesiyle bitmişti. Mr. and Mrs. Smith filminin çekimlerinde başlayanve(Brangelina) ilişkisi ise bugünlerde boşanma sürecinde.için terk ettiği eski eşi Jennifer Aniston'dan 12 yıl sonra özür dilemişti.