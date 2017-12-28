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Gerçek ortaya çıkınca sevgilisini 88 yerinden bıçakladı

Irina Kozlova adlı kadın, boşanmasından sonra Evgeny Markov adındaki adamla görüşüyordu. Ne yazık ki korkunç bir cinayetin kurbanı oldu

Gerçek ortaya çıkınca sevgilisini 88 yerinden bıçakladı
Daily Mail’in haberine göre 34 yaşındaki Irina Kozlova, boşandıktan sonra Evgeny Markov adlı adamla görüşmeye başladı. Ne yazık ki genç kadın, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu.

Rus kayakçı, sevgilisinin isteğiyle Mini Cooper’ını en sevdiği manzaraya bakan tepeye çekti. Evgeny ona bir sürprizi olduğunu ve gözlerini kapatmasını söyledi.



Sonra kendisini 88 yerinden bıçakladı. Irina’nın cesedi Ust-Mana köyü yakınlarında Yenisey Irmağı’na bakan bir tepede bulundu. Irina çevresi tarafından popüler bir kayakçı ve snowboardcu olarak biliniyordu.
 

YALANINI ÖĞRENİNCE ÖLDÜRDÜ


Evgeny, polislere yaptığı itirafında, cinayet sebebi olarak başarılı bir iş adamı olduğu konusunda yalan söylediği Irina’nın, yalanını öğrenmiş olmasını gösterdi.



Soğuk kanlı katil, gerçeği öğrendiğinde Irina’nın onunla dalga geçtiğini söyledi.

Sonra da genç kadına bir sürpriz yapacağını söyleyerek onu kandırdı ve götürdüğü tepede onu bıçakladı.

 
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