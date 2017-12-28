Gerçek ortaya çıkınca sevgilisini 88 yerinden bıçakladı

YALANINI ÖĞRENİNCE ÖLDÜRDÜ

Nazlı Erdol

Daily Mail’in haberine göre 34 yaşındaki, boşandıktan sonraadlı adamla görüşmeye başladı. Ne yazık ki genç kadın, korkunç bir cinayetin kurbanı oldu.Rus kayakçı, sevgilisinin isteğiyle’ını en sevdiği manzaraya bakan tepeye çekti.ona bir sürprizi olduğunu ve gözlerini kapatmasını söyledi.Sonra kendisini 88 yerinden bıçakladı. Irina’nın cesedi Ust-Mana köyü yakınlarındana bakan bir tepede bulundu. Irina çevresi tarafından popüler bir kayakçı ve snowboardcu olarak biliniyordu.Evgeny, polislere yaptığı itirafında, cinayet sebebi olarak başarılı bir iş adamı olduğu konusunda yalan söylediği Irina’nın, yalanını öğrenmiş olmasını gösterdi.Soğuk kanlı katil, gerçeği öğrendiğinde Irina’nın onunla dalga geçtiğini söyledi.Sonra da genç kadına bir sürpriz yapacağını söyleyerek onu kandırdı ve götürdüğü tepede onu bıçakladı.