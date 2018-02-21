Gerilimde yeni gelişme: Trump'tan Rusya talimatı



2011 YILINDA YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİ

Lavrov'dan açıklamalar: ABD'nin askeri varlığı barış getirmedi

Siber saldırılar Amerika'ya 109 milyar dolara mâl oldu

İdil Janet Demiray

tarafından duyurulan tebligatta,’ın, 2018 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nın 1245’inci maddesinde yer alan Rus RS-26 balistik füze programının incelenmesi için Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü’nü yetkilendirdiği bildirildi.’ın 12 Aralık 2017’de imzaladığı yasanın 1245’inci maddesinde, yasanın kanunlaşmasından sonra 90 gün içerisinde, Dışişleri ve Savunma bakanları ile Genelkurmay Başkanı ve Ulusal İstihbarat Direktörü’nün, Başkan’ın talimatıyla gerekli incelemeleri yapıpKongresi’ne iletmesi gerektiği belirtiliyor.Söz konusu madde, ABD ilearasında 2011’de yürürlüğe giren Stratejik Silahların Azaltılması Anlaşması (NEW START) ile 1987’de imzalanan’nın ihlal edilip edilmediğinin tespitini öngörüyor.Rusya’nın RS-26 adlı orta ölçekli balistik füzelerini savaş başlıkları ile test ettiği kaydedilen yasa maddesinde, Rusya’nın, söz konusu füzenin deAnlaşması’nın ana sınırlamalarının kapsamını ve bu sistemi göstermeyi kabul edip etmediğinin belirlenmesi talep ediliyor.