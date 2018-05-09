Gervinho'ya çifte kanca! Galatasaray ve Fenerbahçe peşinde...

ALACAĞINA KARŞILIK BONSERVİS

DAHA ÖNCE DE GÜNDEMDEYDİ

MENAJERİ "GÖRÜŞECEĞİZ" DEDİ

Erdinç Şahin

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdürenve'den sürpriz bir hamle geldi... Çin kulübü'da oynayanayrılık kararı alınca, iki kulübümüz hemen harekete geçti. 31 yaşındaki kanat-forvet 2016'da Roma'dan 18 milyon Euro'ya transfer edilmişti.Sözleşmesi aralık ayında sona erecek olan Fildişili futbolcu, kulüp yönetimiyle görüşerek ayrılık isteğini iletti. Gervinho'nun alacaklarına karşılık bonservisini talep ettiği ifade ediliyor.Roma'nın dışındaformalarını da giyengeçmiş yıllarda daile'nin gündemine gelmişti. Fakat transfer ekonomik engellere takılmıştı.Yıldız futbolcunun menajeri de Türk kulüpleriyle görüşeceklerini söyledi fakat takım ismi vermedi.formasıyla 84 maça çıkarken, ağları 22 kez havalandırdı.