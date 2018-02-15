Geyiğin çarptığı helikopter düştü



İZLEME ÇİPİ TAKILACAKTI

Nazlı Erdol

Geçen pazartesi öğleden sonra meydana gelen inanılmaz olayda 10 feet (3 metre) irtifaya inenpersoneli, geyiğin üzerine ağ atmaya çalışırken, geyik bir anda sıçrayarak hava aracının kuyruk rotoruna çarptı. Çarpışma sonucu düşen helikopterdeki iki personel hafif yaralandı.Teksas’tan gelen araştırma ekibinin amacı ağ ile yakaladıkları geyiği uyuşturup izleme aygıtı takmak ve hayvanın hareketlerini izlemekti. Utah Eyaleti Doğal Yaşam Kaynakları Bölümü’nden Mark Hadley, eyaletteki vahşi yaşamı izlemek için helikopterlerin sık sık kullanıldığını kaydetti.