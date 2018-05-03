Gezici kütüphane okul okul dolaşıyor

Senim Tanay

Gezici Halk Kütüphanesi’nin bu seferki durağı Rasim Özdenören İlkokulu oldu. Öğrencilere ilk önce Gezici Halk Kütüphanesi tanıtıldı. Daha sonra öğrencilere kitap okuma, masal saati gibi etkinlikler gerçekleştirildi.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler Şube Müdürlüğü’ne bağlı hizmet veren Gezici Halk Kütüphanesi’nin hizmetlerine ilişkin bilgiler aktaran Şube Müdürü Hakan Ceren,diye konuştu.